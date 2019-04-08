屋頂長了大樹的「陳醫院」 成基隆仙洞文化客廳

2019-04-08 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



文化部「私有老建築保存再生計畫」，基隆市有8案進入複審，目前已核定2案，以老仙洞人共同記憶的「陳醫院」最受矚目，陳醫院獲得293萬3996元的補助，陳家人希望把老房子打造成仙洞地區居民的文化客廳。

文化局指出，位於仙洞國小旁的「陳醫院」，興建於民國43年，這棟兩層樓加強磚石造建築，在50年至70年代可說是仙洞地區的地標，也是年仙洞地區最高的民宅。

陳以時醫師當年扮演著照顧全仙洞人健康的角色，常半夜提著醫務包出診，深夜常可聽到緊急叩門急診的聲音。 70年代因為基隆港擴建，仙洞遷村造成人口逐漸凋零，1977年，當時「陳醫院」的陳以時醫師被迫遠走日本，加上薇拉颱風侵襲基隆港，導致港邊四台橋式起重機有三台從底部折斷，而醫院的樓房半毀，陳氏家族也從此鎖上大門，搬住台北。

建物因長期閒置無人居住，屋頂已長了兩棵大樹、磚砌女兒牆也局部坍倒，這棟樓房不但承載著陳氏家族近代的歷史，也是老仙洞人共同的成長記憶。

這次透過文化部的私有老屋整修補助計畫，陳家人都希望能讓老屋重生，整建後的陳醫院，未來除展示百年來家族收藏的仙洞文物與歷史外，也希望成為仙洞地區的文化客廳，以連結與地方的情感。

文化局指出，保存再生計畫鎖定民國60年(含)以前具有歷史、文化、藝術價值之私有老建築，並同意獲得整修補助後依補助比例承諾保存最高十年，只要符合此資格填寫申請表送文化部審核通過者，最高可補助50%修繕金額。