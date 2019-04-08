花蓮市代補選抽籤 新生代四搶一

2019-04-08 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市代會今舉行參選人號次抽籤，左起為一號楊哲灃、二號陳俞雄、三號張東耀、四號歐彥志。記者王思慧／攝影 分享 facebook 花蓮市民代表會副主席楊士弘因案解職將改選，今舉行號次抽籤。與過去都是「楊家班」同額競選不同，包括背媽祖徒步環島還願的「孝子里長」張東耀、四代市場之子歐彥志、素人陳俞雄，都要角逐市民代表，國民黨則提名議長之子楊哲灃，要力保藍營市代席次。花蓮縣選舉委員會將在本月27日舉辨第二選舉區缺額補選投票。

國民黨籍前花蓮市代會副主席楊士弘為前議長楊文值堂弟，根據法院判決指出，2010年到2014年間，楊士弘涉嫌與翁姓工程掮客找願配合在得標後支付回扣的廠商，從中收取回扣，前後共涉入10起標案。一月被台灣高等法院依違反採購法、詐欺等罪，判處應執行有期徒刑7年10月，其中9案仍可上訴；但「議會史館更新修繕工程」案，涉收取16萬7000元回扣，法院依共同犯詐欺罪，判處7個月徒刑，不得上訴且判刑確定，因此楊士弘遭解職。

花蓮市代參選人號次抽籤，結果分別為一號楊哲灃、二號陳俞雄、三號張東耀、四號歐彥志。一號的楊哲灃（24歲）為前議長楊文值的兒子、花蓮市青年會會員，國民黨提名參選人，主打「為你做、拚命做、歡喜做」，督促政府確實做好路平、溝通、燈亮、治安零死角；二號陳俞雄（58歲）為華登髮型店負責人，訴求鼓勵全民運動、環境保護、樂活健身。

三號張東耀（31歲）為現任民族里長，「用汗水寫故事，用雙腳拚服務」為主打口號，要運用社區資源培力社區組織，營造社區聯合互助機制；四號歐彥志（31歲）為歐桑深夜食堂負責人，主打「設計翻轉地方創生」，希望以創新觀點與手法，建立城鎮地方品牌，創造地方生機。

花蓮市選務作業中心指出，花蓮市民代表會第21屆第二選區缺額補選作業，選區包括民有里、民主里、民族里、民生里及民權里，競選活動期間為22日至26日止，投開票時間為27日，投開票所分別在北濱天主堂（原德蕾幼兒園）、花崗國中九年一班兩處。