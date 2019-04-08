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蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

胡德夫昨晚與友人餐敘忽昏迷送醫已脫險

2019-04-08 12:18聯合報 記者羅紹平╱即時報導

知名原住民音樂工作者胡德夫昨晚9點左右在他經營的「藍色愛情海」餐廳，突然癱軟昏倒、無呼吸心跳，經友人合力給予心肺復甦急救，在救護車抵達前已恢復呼吸及意識，目前在醫院觀察中。

「從陽光時間喝到月亮....」當時在場的前立委賴坤成今天上午PO文：「沒有任何徵兆，一群人酒酣耳熱之餘，回座位，卻突然直冒冷汗，甚至一度心跳停止，大夥都慌了......等待救護車的時候如痛苦煎熬，卻也不敢稍加移位，只能盡量祈禱、嘶喊著......陪上救護車，不斷的心肺復甦法，終再聽到低沈的沈吟聲。到馬階急診，一連串的檢查，也漸穩定了......而明天的續攤也免了！生死一瞬間，要保重身體啊.....」

賴坤成PO文說，昨天有很 多偶然，因台東陶藝家廖光亮剛辦完丈人的喪事，廖雖非原住民但因在部落裡，部落居民有除喪禮俗，會準備酒水，並以歌聲安慰喪家，就這樣昨天他與台東三位知名陶藝家廖光亮、何志隆及蔡貴松，以及胡德夫、莫言等藝人及台北的友人逾30人相聚，從中午在廖光亮的九鳥陶燒工作坊，一路喝到胡德夫經營的餐廳「藍色愛情海」。

胡德夫在昨晚9點左右，在他經營的「藍色愛情海」忽然癱軟倒地，大家正在聊天時，胡德夫突然全身冒冷汗，且坐在木椅上癱軟昏倒，現場友人查覺不對勁，觸摸發現他無吸呼也無心跳，一面叫救護車，一面按摩處置，還好救護車抵達時，已恢復呼吸。在場友人說，昨天天氣悶熱，胡德夫從中午到晚上跟友喝酒拚唱，可能太勞累且天氣熱，血糖出現變化。

賴坤成PO文自嘲「他與胡德夫仍音容宛在， 沒有痛失英才」。圖／取自賴坤成臉書
賴坤成PO文自嘲「他與胡德夫仍音容宛在， 沒有痛失英才」。圖／取自賴坤成臉書
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胡德夫（左二）與賴坤成（右）等人中午就在廖光亮（右二）的九鳥陶燒工作坊餐敘。圖／...
胡德夫（左二）與賴坤成（右）等人中午就在廖光亮（右二）的九鳥陶燒工作坊餐敘。圖／取自賴坤成臉書
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胡德夫（中）與賴坤成等人昨晚在胡經營的藍色愛情海餐廳餐敘時，胡意外昏倒。圖／取自...
胡德夫（中）與賴坤成等人昨晚在胡經營的藍色愛情海餐廳餐敘時，胡意外昏倒。圖／取自賴坤成臉書
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