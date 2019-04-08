胡德夫昨晚與友人餐敘忽昏迷送醫已脫險

2019-04-08 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



知名原住民音樂工作者胡德夫昨晚9點左右在他經營的「藍色愛情海」餐廳，突然癱軟昏倒、無呼吸心跳，經友人合力給予心肺復甦急救，在救護車抵達前已恢復呼吸及意識，目前在醫院觀察中。

「從陽光時間喝到月亮....」當時在場的前立委賴坤成今天上午PO文：「沒有任何徵兆，一群人酒酣耳熱之餘，回座位，卻突然直冒冷汗，甚至一度心跳停止，大夥都慌了......等待救護車的時候如痛苦煎熬，卻也不敢稍加移位，只能盡量祈禱、嘶喊著......陪上救護車，不斷的心肺復甦法，終再聽到低沈的沈吟聲。到馬階急診，一連串的檢查，也漸穩定了......而明天的續攤也免了！生死一瞬間，要保重身體啊.....」

賴坤成PO文說，昨天有很 多偶然，因台東陶藝家廖光亮剛辦完丈人的喪事，廖雖非原住民但因在部落裡，部落居民有除喪禮俗，會準備酒水，並以歌聲安慰喪家，就這樣昨天他與台東三位知名陶藝家廖光亮、何志隆及蔡貴松，以及胡德夫、莫言等藝人及台北的友人逾30人相聚，從中午在廖光亮的九鳥陶燒工作坊，一路喝到胡德夫經營的餐廳「藍色愛情海」。