綠博爆棚 4天連假湧入10萬人
宜蘭綠色博覽會正在生態綠舟舉行，縣政府兒童及清明連假推出12歲以下兒童免費，吸引很多家長帶著孩子入園，總計4天假期中吸引超過10萬名遊客，生態綠舟與農業實驗學校兩大展區人群絡繹不絕，體驗區也要排隊，是綠博活動近年來少見的人潮。
生態綠舟是面積18公頃的戶外生態教室，宜蘭綠色博覽會上月30日在此展開，剛好遇上兒童與清明節第一個連假，縣政府祭出12歲以下兒童免費入園，加上連日來天氣不錯，適合戶外踏青。連續假期第一天就湧入2萬500人，第二天2萬4600人，第三天3萬1800人，第四天3萬多人，累計4天連假共10萬6800多人。
綠博人潮爆棚，體驗區與遊船都有不少人排隊，連帶周邊商家生意大好，遊客溢滿到冬山老街吃喝消費。主辦單位表示，因遊客瞬間湧入會場，多處景點滿滿人潮，致使部分通道與展場較為擁擠，體驗活動滿位須等候下場次，花了些許時間。
縣政府表示，綠博分兩大園區、10展館，活動44天，歡迎外縣市民眾搭乘大眾運輸工具前來，保留票根可享免費入園。
至於縣民有鄉鎮市免費周，第一周冬山鄉與羅東鎮免費入園，第二周04/08~04/14是設籍蘇澳鎮與南澳鄉民眾持身分證或相關證明文件免費入園，園區尚有其他優惠，可上官網查詢。
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