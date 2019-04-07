親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠博爆棚 4天連假湧入10萬人

2019-04-07 23:00聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭綠色博覽會活動在4天連假期間，總共吸引超過10萬名遊客入園，蘭花廊道是園區的...
宜蘭綠色博覽會活動在4天連假期間，總共吸引超過10萬名遊客入園，蘭花廊道是園區的熱門景點。 圖／縣府提供
分享
宜蘭綠色博覽會正在生態綠舟舉行，縣政府兒童及清明連假推出12歲以下兒童免費，吸引很多家長帶著孩子入園，總計4天假期中吸引超過10萬名遊客，生態綠舟與農業實驗學校兩大展區人群絡繹不絕，體驗區也要排隊，是綠博活動近年來少見的人潮。

生態綠舟是面積18公頃的戶外生態教室，宜蘭綠色博覽會上月30日在此展開，剛好遇上兒童與清明節第一個連假，縣政府祭出12歲以下兒童免費入園，加上連日來天氣不錯，適合戶外踏青。連續假期第一天就湧入2萬500人，第二天2萬4600人，第三天3萬1800人，第四天3萬多人，累計4天連假共10萬6800多人。

宜蘭綠色博覽會活動在4天連假期間，市集前都是人潮。 圖／縣府提供
宜蘭綠色博覽會活動在4天連假期間，市集前都是人潮。 圖／縣府提供
分享

綠博人潮爆棚，體驗區與遊船都有不少人排隊，連帶周邊商家生意大好，遊客溢滿到冬山老街吃喝消費。主辦單位表示，因遊客瞬間湧入會場，多處景點滿滿人潮，致使部分通道與展場較為擁擠，體驗活動滿位須等候下場次，花了些許時間。

縣政府表示，綠博分兩大園區、10展館，活動44天，歡迎外縣市民眾搭乘大眾運輸工具前來，保留票根可享免費入園。

宜蘭綠色博覽會活動在4天連假期間，民眾體驗玩活動必須要排隊。 圖／縣府提供
宜蘭綠色博覽會活動在4天連假期間，民眾體驗玩活動必須要排隊。 圖／縣府提供
分享

至於縣民有鄉鎮市免費周，第一周冬山鄉與羅東鎮免費入園，第二周04/08~04/14是設籍蘇澳鎮與南澳鄉民眾持身分證或相關證明文件免費入園，園區尚有其他優惠，可上官網查詢。

連假綠色博覽會南澳老街
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

保麗龍船海釣 闖潮境被逮

2019-04-07 23:55

富岡漁港改善工程 7度流標

2019-04-07 23:32

占好、占滿太超過！1人釣魚 架設8釣竿

2019-04-07 23:32

清明連假收假 國5、蘇花改提前紓解車潮

2019-04-07 23:30

防淹水 花蓮2抽水站修補擴建

2019-04-07 22:50

4天連假宜蘭綠博活動遊客爆棚 吸引逾10萬人入園

2019-04-07 18:26

近3個月就靠花海賺不少觀光財 成功鎮農會「口袋麥克麥克」

2019-04-07 17:49

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

富岡漁港防坡堤重新彩繪 台東海味十足

2019-04-07 08:57

海巡署撥地 龜山島活化 分3期變身

2019-04-06 23:34

台東機場 砸7億改善跑道

2019-04-06 23:13

玉里葛鬱金節邁入第四屆 花蓮縣長大讚冰淇淋美味

2019-04-06 21:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

請媽祖出神龕 王金平：神明疼我「關關難過關關過」

2019-04-07 12:11

亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25

柯文哲又貼席地而坐照 這次是大甲媽遶境休息

2019-04-07 21:48

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10

韓國瑜參拜三玄宮 萬頭攢動大喊南投發大財

2019-04-07 18:26

大甲媽、白沙屯媽進香若相會 蔡英文：那是世界紀錄

2019-04-07 18:24

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷

2019-04-07 09:54

影／竹市兒藝節閉幕逾40萬人次 遊具就地拆除明年創新

2019-04-07 18:49

空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢

2019-04-07 10:34

86歲重聽基督徒「無聲」遶境 有生之年得參加一次

2019-04-07 18:25

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

「全台最萌」 屏東勝利路郵局成打卡人氣據點

2019-04-07 12:29

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-07 20:07

六合夜市生意搶搶滾 大同醫院將號召攤商成立急救團

2019-04-07 19:46

淡海輕軌搶搭潮爆 70歲集郵迷帶大包郵票來蓋限定郵戳

2019-04-07 17:29

影／請大甲媽祖上轎 蔡英文：媽祖遶境一生至少來一次

2019-04-07 16:21

大甲媽祖遶境今晚起駕 賴清德與柯文哲一前一後參拜

2019-04-07 18:18

大甲媽祖展開遶境 政要參香全錯開王不見王

2019-04-07 21:04

遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

南橫公路貫通見曙光 高雄公車復駛至桃源梅山口

2019-04-07 12:41

影／韓國瑜鎮瀾宮參拜 民眾包圍高喊選總統

2019-04-07 17:06

百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50

解決臭味歷史共業 屏東縣府提「解方」雙管齊下

2019-04-07 15:08

南橫公路撐過今年汛期 明年初通車至天池路段

2019-04-07 21:24

大甲媽祖衛星定位沒動 信徒急問走到哪了？

2019-04-07 08:55

霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top