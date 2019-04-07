4天連假宜蘭綠博活動遊客爆棚 吸引逾10萬人入園

2019-04-07 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭綠色博覽會在面積廣達18公頃的生態綠舟舉行，縣政府兒童及清明連假期間推出12歲以下兒童免費，吸引很多家長帶著孩子入園，總計4天假期中吸引超過10萬名遊客，生態綠舟與農業實驗學校兩大展區人潮絡繹不絕，體驗區也要排隊，是綠博活動近年來少見的爆棚人潮。

生態綠舟是一座廣大的戶外生態教室，宜蘭綠色博覽會上月30日展開，剛好兒童與清明連假是該活動遇上的第一個連假，縣政府祭出12歲以下兒童免費入園，連日來天氣很不錯，溫和的陽光中有涼風，非常適合戶外踏青。連續假期第一天就湧入2萬500人，第二天2萬4600人，第三天3萬1800人，第四天3萬多人，累計連假4天共10萬6800多人。

綠博園區人潮爆棚，體驗區與冬山河遊船都有不少人排隊，連帶使得周邊商家生意大好，遊客溢滿到冬山老街吃喝消費。主辦單位表示，由於遊客瞬間大量湧入會場，園區多處景點幾乎都爆棚，蘭花廊道下人潮來往如織，致使部分通道與展場較為擁擠，體驗活動滿位須等候下場次花了些許時間，飲用水雖增加換水頻率仍有供應不及等現象，但在接獲民眾反映後持續改善，維持遊憩品質。