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汛期接近 花蓮市兩抽水站修補擴建防淹水

2019-04-07 17:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

隨著防汛期接近，花蓮市公除了加強市區排水設施清溝外，也針對花蓮市各抽水站的調節池進行清淤作業。尤其已逾30年的南濱抽水站已無法負荷集中型強降雨雨量，正在施工擴建，預計明年初完工；去年地震後，萬壽抽水站也有受損，正爭取營建署補助，避免強降雨造成淹水。

花蓮市長魏嘉賢日前偕同工程隊長余世崘，到萬壽抽水站了解重力閘門的運作，並到南濱抽水站視察調節池清淤的情形。花蓮市公所也分別進行全市路樹修剪、家戶排水溝、雨水下水道以及各抽水站調節池的清淤作業，包括三仙溪、國盛、萬壽及南濱各抽水站，也都在防汛期前開始整備。

魏嘉賢表示，去年0206花蓮地震過後，萬壽抽水站部分設施受損，其中具有擋水、排水功能的重力閘門也因為下水道箱涵結構體的問題而受損，已爭取內政部營建署補助1000萬元經費，重建萬壽抽水站整體修復工程。

在極端氣候威脅下，逾30年的南濱抽水站已無法負荷集中型強降雨排水，市公所因此向中央爭取總經費3億多元的南濱抽水站擴建工程並於去年七月開工；營建署核撥相關經費擴建南濱抽水站，提升抽水機組的運作外，包括總抽水量結合舊站機組可達到每秒48立方公尺，希望抽水站擴建後能能夠確保花蓮市民生命財產的安全，該項工程預計在明年初完工，讓抽水站的功能得以發揮效益。

花蓮市長魏嘉賢（右）與工程隊長余世崘視察抽水站運作情形。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（右）與工程隊長余世崘視察抽水站運作情形。圖／花蓮市公所提供
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