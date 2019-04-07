旅日華僑情牽故鄉 花蓮琉球兩地打造姊妹公園

2019-04-07 15:50 中央社 花蓮縣7日電



花蓮市後火車站附近的「中琉紀念公園」，是已故旅日華僑李堅33年前回饋故鄉打造的公園，象徵台日友好關係；遠在700公里外的沖繩琉球群島，也有一座姊妹公園─東南植物樂園。

花蓮縣議員魏嘉彥與中琉紀念公園所在的國裕里長杜曉炬，日前前往琉球（沖繩）考察，特別到李堅創立的植物園參觀，感念故人。

出生花蓮市的李堅，年輕時曾在花蓮經營「三豐米店」，36歲後攜家帶眷赴日本琉球發展。由於人生地不熟，受盡寄人籬下之苦，他堅忍辛苦創業，歸化日本籍後取名為「大林正宗」。

李堅在琉球成功經營東南植物樂園、水上樂園及仙人掌公園，曾榮獲日皇召見，也是琉球觀光業的先驅者。因感念家鄉的培育，李堅出資新台幣4000多萬元，在花蓮市興建一座公園，以中華民國與日本琉球各取一字，取名「中琉紀念公園」。許多來自琉球的民眾到花蓮旅遊，這個公園是必訪的景點。

魏嘉彥說，3年前中琉公園舉辦30週年紀念活動，李堅遺孀及家眷曾返台重遊舊地，並熱情邀約大家前往琉球一遊。他一直掛在心上，很高興這次終於能成行，參觀園區看到李堅對植物培育的熱情。李堅生前還經常捐助中琉紀念公園維修相關費用，對花蓮可說是情深義重。

杜曉炬表示，李堅老先生過世後，捐助維修的經費也因此中斷，只好自組一支里民義工隊，在颱風來襲後將被吹倒的植物扶正，並爭取經費整修公園，要讓這座公園成為民眾最好的休閒去處。