占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都氣森森「太超過」

2019-04-07 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



釣魚團體最近積極爭取漁港開放劃設垂釣區域，卻也發現有些釣客不守規矩，甚至有1人釣魚，架設七、八支釣竿的誇張行徑，幾乎占用一整排位置，影響其他人無法釣魚。對此釣團表示，未來將訂出自律規範「最多2釣竿」，請漁港主管單位公告後施行。

國發會公共政策網路平台上有釣客連署開放漁港垂釣，行政院政務委員唐鳳日前召開會議後，初期將討論50處可供開放垂釣的區域。不過，漁民指出部分民眾釣魚缺乏公德心，亂丟垃圾釣餌、飲料空瓶等，最近也有人在網路社群po出一整排釣竿的照片，原本正常釣魚是1人1竿，但照片中1人占放一整排7、8支釣竿，完全不顧旁人眼光。

很多釣友見此情形氣森森，釣友們說，季節性魚群大咬時，有些人一早就去守候等好釣位置，大多數人都很守秩序，但有少數民眾一去就霸占一整排，「占好、占滿」真的很超過，讓其他想釣魚的人不知道要把釣竿放哪裡，不只一般民眾看了生氣，釣友彼此也很幹譙，甚至起口角。

中華民國磯探聯盟釣魚協會執行長王昌凌表示，請行政院依照漁港法第18條，積極朝全面漁港垂釣邁進，先檢討提出50處可以垂釣的地方，釣魚團體方面也提出「配套措施」。

配套措施中不乏要求釣友自律，請主管機關公告並且設立告示牌提醒釣友，包括釣客垂釣時所持釣竿不得超過2支，垂釣應者穿著救生衣與防滑鞋，颱風最大陣風達9級以上禁止進入港區釣魚，港區僅限使用釣竿釣魚，港區嚴禁鑽鑿打洞，嚴禁丟棄垃圾廢漁線及玻璃瓶等雜物，釣客需主動禮讓漁船通行，違者開罰。