玉里葛鬱金節邁入第四屆 花蓮縣長大讚冰淇淋美味

2019-04-06 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



由花蓮縣玉里鎮織羅部落發起的「Alida葛鬱金節」邁入第四屆，今天上午在春日部落熱鬧登場，熱情的阿美族人除利用葛鬱金入菜，做出各種料理招待參與民眾，與慈濟科大合作研發多時的葛鬱金冰淇淋也正式亮相，由於做法簡單又營養，連縣長徐榛蔚都大讚美味。

主辦單位表示，今年精采的活動從早上安排到傍晚，除了保留遊客最喜愛採集葛鬱金及製粉體驗，並以分組教學的方式，教導民眾動手DIY製作口感綿密的葛鬱金冰淇淋，曾以原住民美食節目榮獲金鐘獎的主廚陳耀忠，運用在地食材烹飪一道道創意料理，香氣四溢瀰漫活動現場，

此外，出身當地馬太林部落的旅英藝術家優席夫今年也特地回國，在他開設的「部落皇后咖啡館」邀請遊客前來，邊聆聽阿美族動人的故事，邊接受咖啡香氣的薰陶。傍晚在安通部落還有箭筍採收體驗，大伙在安通國小舊校操場上，將自己採來的箭筍剝皮後放在爐子上慢火烘烤，品嘗不加調味的清甜口感，也體驗部落傳統飲食文化。

負責葛鬱金相關食品研發的慈濟科技大學老師耿念慈說，葛鬱金外觀與生薑有幾分相似，俗稱竹芋或粉薯的葛鬱金含有豐富的直鏈澱粉與膠質，適合取代傳統鮮奶油做成冰淇淋，既不會產生過多熱量造成人體負擔，而且又相當養生，是繼葛鬱金面膜、飲品後最新研發的產品。