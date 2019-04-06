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玉里葛鬱金節邁入第四屆 花蓮縣長大讚冰淇淋美味

2019-04-06 21:47聯合報 記者余衡╱即時報導

由花蓮縣玉里鎮織羅部落發起的「Alida葛鬱金節」邁入第四屆，今天上午在春日部落熱鬧登場，熱情的阿美族人除利用葛鬱金入菜，做出各種料理招待參與民眾，與慈濟科大合作研發多時的葛鬱金冰淇淋也正式亮相，由於做法簡單又營養，連縣長徐榛蔚都大讚美味。

主辦單位表示，今年精采的活動從早上安排到傍晚，除了保留遊客最喜愛採集葛鬱金及製粉體驗，並以分組教學的方式，教導民眾動手DIY製作口感綿密的葛鬱金冰淇淋，曾以原住民美食節目榮獲金鐘獎的主廚陳耀忠，運用在地食材烹飪一道道創意料理，香氣四溢瀰漫活動現場，

此外，出身當地馬太林部落的旅英藝術家優席夫今年也特地回國，在他開設的「部落皇后咖啡館」邀請遊客前來，邊聆聽阿美族動人的故事，邊接受咖啡香氣的薰陶。傍晚在安通部落還有箭筍採收體驗，大伙在安通國小舊校操場上，將自己採來的箭筍剝皮後放在爐子上慢火烘烤，品嘗不加調味的清甜口感，也體驗部落傳統飲食文化。

負責葛鬱金相關食品研發的慈濟科技大學老師耿念慈說，葛鬱金外觀與生薑有幾分相似，俗稱竹芋或粉薯的葛鬱金含有豐富的直鏈澱粉與膠質，適合取代傳統鮮奶油做成冰淇淋，既不會產生過多熱量造成人體負擔，而且又相當養生，是繼葛鬱金面膜、飲品後最新研發的產品。

葛鬱金在阿美族語稱為Alida，也是葛鬱金節命名的由來，作物產季從11月到隔年4月，其澱粉細緻顏色純白，添加後可形成勾芡效果，堪稱最古早的太白粉，也能用其製作布丁及果凍等，近年因民眾飲食講求養生保健受到矚目。

縣長徐榛蔚大讚葛鬱金冰淇淋美味。記者余衡／翻攝
縣長徐榛蔚大讚葛鬱金冰淇淋美味。記者余衡／翻攝
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狀似生薑的葛鬱金。記者余衡／翻攝
狀似生薑的葛鬱金。記者余衡／翻攝
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葛鬱金節活動人山人海。記者余衡／翻攝
葛鬱金節活動人山人海。記者余衡／翻攝
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現場教學製作葛鬱金冰淇淋。記者余衡／翻攝
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阿美族冰淇淋咖啡館
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