花蓮市區髒臭老圳溝 將轉型街角生態溪

2019-04-06 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市福町路有一處老圳溝，從日據時代留存至今，但排水功能不彰，蚊蠅到處飛。花蓮市長魏嘉賢日前偕同縣議員楊華美等人會勘，希望打造成生態溪，不但能解決環境髒亂問題，也希望整治後，成為花蓮市特色的街角打卡點。

市公所表示，福町路緊臨花蓮市六期重畫區，早期為鐵公路和客運轉運的交通中心，也是市區商業精華地區，雖然花蓮火車站遷移，福町路仍是通往六期重畫區、成功街和福建街的重要便道之一，只是受限土地開發的限制，福町路仍留有未加蓋的排水溝渠。

老舊溝渠排水功能不良，汙泥長年堆積，臭氣沖天，加上沒有加蓋孳生蚊蠅，不但影響市容，附近住戶也擔心蚊蠅飛來飛去，影響環境衛生，當地里長廖大慶多次陳情，盼解決這個問題。

魏嘉賢日前邀請縣議員楊華美、縣政府建設處下水道科長鄭慶龍、主商里長廖大慶，及台鐵相關單位會勘福町路T幹線排水箱涵整治工程，也討論到老舊圳溝問題。

魏嘉賢表示，老圳溝已失去排水功能，建議下水道科封閉溝渠箱涵，並把一心街經由中華路往福町路的雨水下水道截流往福建路的箱涵。至於老舊圳溝，一旁還有數棵百年老榕樹，建議可保留圳溝，也等於留住老榕樹，再朝向街景生態開發。