親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

阿妹「三天三夜」創作人享年45歲 好友驚嘆：天妒英才

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

花蓮市區髒臭老圳溝 將轉型街角生態溪

2019-04-06 21:05聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市福町路有一處老圳溝，從日據時代留存至今，但排水功能不彰，蚊蠅到處飛。花蓮市長魏嘉賢日前偕同縣議員楊華美等人會勘，希望打造成生態溪，不但能解決環境髒亂問題，也希望整治後，成為花蓮市特色的街角打卡點。

市公所表示，福町路緊臨花蓮市六期重畫區，早期為鐵公路和客運轉運的交通中心，也是市區商業精華地區，雖然花蓮火車站遷移，福町路仍是通往六期重畫區、成功街和福建街的重要便道之一，只是受限土地開發的限制，福町路仍留有未加蓋的排水溝渠。

老舊溝渠排水功能不良，汙泥長年堆積，臭氣沖天，加上沒有加蓋孳生蚊蠅，不但影響市容，附近住戶也擔心蚊蠅飛來飛去，影響環境衛生，當地里長廖大慶多次陳情，盼解決這個問題。

魏嘉賢日前邀請縣議員楊華美、縣政府建設處下水道科長鄭慶龍、主商里長廖大慶，及台鐵相關單位會勘福町路T幹線排水箱涵整治工程，也討論到老舊圳溝問題。

魏嘉賢表示，老圳溝已失去排水功能，建議下水道科封閉溝渠箱涵，並把一心街經由中華路往福町路的雨水下水道截流往福建路的箱涵。至於老舊圳溝，一旁還有數棵百年老榕樹，建議可保留圳溝，也等於留住老榕樹，再朝向街景生態開發。

不過，要整治必須先挖掉經年累月留下的汙泥。市公所表示，將先處理挖除汙泥的工作，會評估以開口契約處理，或請縣府相關局處協助，環境衛生問題解決後，再委託工程顧問公司評估規畫街景生態的可行性，並估算、爭取經費。

花蓮市長魏嘉賢（中）及縣議員楊華美（右）等人，日前現勘福町路髒臭老圳溝，討論轉型...
花蓮市長魏嘉賢（中）及縣議員楊華美（右）等人，日前現勘福町路髒臭老圳溝，討論轉型生態溪。圖／市公所提供
分享
花蓮市福町路老圳溝旁，有數棵百年老榕樹。圖／市公所提供
花蓮市福町路老圳溝旁，有數棵百年老榕樹。圖／市公所提供
分享
花蓮市長魏嘉賢等人，日前現勘福町路髒臭的老圳溝，討論轉型生態溪。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢等人，日前現勘福町路髒臭的老圳溝，討論轉型生態溪。圖／市公所提供
分享

魏嘉賢福建火車站
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

屏東燈會「鯨豔奇跡」在宜蘭看得到 請把握最後4天

2019-04-06 14:19

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

一覺醒來戒指咬手 婦人急奔消防隊求救

2019-04-06 11:53

台鐵玉里日式宿舍群面臨拆除 文史團體急搶救

2019-04-06 11:23

累計里程夠開到月球 頭城海線專車8年跑50萬公里

2019-04-06 11:17

清明吃潤餅 鰻魚捲吃澎湃

2019-04-06 00:08

離譜！海濱公園曬棉被 殺風景

2019-04-05 23:35

猴群入侵墓園 搜刮祭品

2019-04-05 23:32

鄉長帶頭彩繪鯉魚旗 吉安好客藝術村喜迎兒童節

2019-04-05 19:43

廢棄垃圾變可愛花台 花蓮市清潔隊巧手點綴街道

2019-04-05 16:53

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」

2019-04-06 18:42

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

看板被寫「騙」 新北市議員李坤城報案

2019-04-06 16:18

內政部通過淡水竹圍都計變更通盤檢討案

2019-04-06 13:57

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房

2019-04-06 14:22

「美景令人想再來」 威士特丹號郵輪明天二訪花蓮

2019-04-06 15:16

新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金

2019-04-06 14:28

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

李俊毅捲土重來選立委 市場劃潤餅皮提政見

2019-04-06 14:47

影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

愛說中文愛聽蘇打綠 印尼移工尤絲妮返鄉續台灣情

2019-04-06 10:29

台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點

2019-04-06 13:52

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

影／10萬隻螢火蟲將現身 呂秀蓮也曾慕名住宿賞螢

2019-04-06 09:40

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top