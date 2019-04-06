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四維高中2田徑好手 「跑進」國立體大成準大學新鮮人

2019-04-06 20:39聯合報 記者王燕華╱即時報導

國立體育大學獨立招生日前放榜，花蓮四維高中2名田徑好手葉清華和徐慧音，以優異術科成績，成功錄取國立體育大學陸上運動技術學系，成為準國立大學新鮮人，校長蔡忠和期勉2人繼續努力，未來能當選國手，為花蓮爭光。

花蓮四維高中綜301班葉清華和綜305班的徐慧音都來自花蓮玉里，在玉東國中接受朱瑞土、張世琴兩名教練指導，打下良好基礎；升上四維高中後，每天練習至少4個小時，在刻苦練習下，2人獲獎無數。

葉清華曾獲花蓮縣運100及200公尺、全國中等學校運動會高中男子200公尺、台北秋季盃全國田徑公開賽高中男子400公尺接力等第一名；徐慧音曾獲花蓮縣運高女100公尺跨欄、花蓮縣主委盃基層訓練站區域田徑對抗賽高中高女400公尺接力、全國中等學校田徑錦標賽女子組400接力、港都盃全國競賽錦標賽高中女子跨欄100公尺跨欄等多項冠軍。

「3年辛苦沒有白費」2人表示，在四維高中3年期間，沒有一天是鬆懈的，因為訓練過程十分艱苦，受傷難免，很感謝學校都會請專業護理人員來幫忙物理治療，也提供完善訓練環境，包括設置重量訓練室，才能讓他們拚出好成績，更如願以償進入國立大學就讀。

校長蔡忠和表示，葉清華和徐慧音不只體育成績傑出，品德、課業也兼具，很感謝學校體育老師、教練們的指導與栽培，兩人的好表現，也展現出四維學子多元教育的成果。

花蓮四維高中學生葉清華（左）與徐慧音（右）因田徑表現傑出，錄取國立體大，校長蔡忠...
花蓮四維高中學生葉清華（左）與徐慧音（右）因田徑表現傑出，錄取國立體大，校長蔡忠和期勉2人繼續努力。圖／四維高中提供
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