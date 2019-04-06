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女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58聯合報 記者羅紹平╱即時報導

「好好的拍照有這麼難嗎？為什麼非要爬上？」今天有名綠島林姓鄉民在臉書社群貼了張照片，照片中2名女遊客其中1人爬上南寮村前的海螺入口意象，原PO反諷的寫到：「這怎沒做個樓梯讓人爬上去啊…這樣爬不會很難嗎？」引來島上鄉民議論，有鄉民挖苦嘲諷說「綠島有猴子了歐？」

鄉公所秘書林博文表示，遊客攀爬的南寮村入口意象高約3.5公尺，長約6公尺；照片1名女遊客是徒手爬上意象拍照，他呼籲遊客站在意象前拍照就美，不要攀爬踏意象，以免發生意外，反而掃了遊興。

據了解，綠島鄉前鄉長鄭文仁為呈現島上南寮、公館及中寮3個村的特色，任內規畫在環島公路各村入口前，設置各村特色的入口意象；當初南寮村規畫的是當地常見的法螺，中寮村是八卦蟹、公館村則是梅花鹿，不過，到去年底只做好了南寮及中寮村入口意象，因鄭文仁在去年底競選連任失敗，公館村的入口意象還要不要做，鄉公所表示，「就等新鄉長謝賢裕決定」。

綠島林姓鄉民貼文後，鄉民紛紛留言，有鄉民挖苦嘲諷說「綠島有猴子了歐？」有人留言「看起來明明就是一個人樣，為什麼要像個猴子似的到處爬啊？」有人感嘆「好好拍照很難？一定要爬上去拍？」

2名女遊客在綠島南寮村前的海螺入口意象拍照，其中1人還爬上意象，引發綠島鄉民熱議...
2名女遊客在綠島南寮村前的海螺入口意象拍照，其中1人還爬上意象，引發綠島鄉民熱議。圖／取自就是愛綠島臉書
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2名女遊客在綠島南寮村前的海螺入口意象拍照，其中1人還爬上意象，引發綠島鄉民熱議...
2名女遊客在綠島南寮村前的海螺入口意象拍照，其中1人還爬上意象，引發綠島鄉民熱議。圖／取自就是愛綠島臉書
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2名女遊客在綠島南寮村前的海螺入口意象拍照，其中1人還爬上意象，被拍照PO網，引...
2名女遊客在綠島南寮村前的海螺入口意象拍照，其中1人還爬上意象，被拍照PO網，引發綠島鄉民熱議。圖／取自就是愛綠島臉書
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