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台鐵玉里日式宿舍群面臨拆除 文史團體急搶救

2019-04-06 11:23聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，房舍雖老舊破敗，仍保有日式建物味道。記者...
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，房舍雖老舊破敗，仍保有日式建物味道。記者王燕華／攝影
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花蓮玉里火車站南側有一處鐵道宿舍聚落，見證花東鐵道百年歷史，因台鐵有意拆除再利用，在地文史工作者疾呼保存，提請文化局指定為縣定古蹟。文化局日前依程序召開公聽會，月底將送縣文資審議會，由文資委員討論是否登錄為聚落建築群。

這些鐵道宿舍聚落位於玉里車站南側、大同路180巷和康樂路交疊區域，約有10多戶，早期為鐵路員工宿舍，目前多半遷走，有些家戶已殘破不堪，但也有幾戶仍保留日式屋瓦和檜木建築原味。在地住了超過一甲子的許姓住戶，該處原本很熱鬧，但近年來陸續搬離，目前保存最好的兩戶，是當年的工務段總務股長和機務段主任宿舍。

這處日據時期宿舍群有超過50年歷史，台鐵局有意處分，3年前依文化資產保存法第15條提報，專家現勘後認定不具文資價值；台鐵收到核定文後，編列預算要進行「台東工務段轄管玉里站區8戶老舊房舍拆除工程計畫」，且已決標，在地馬芝遴田野工作室痛心文化資產恐將消失，去年4月再依文資法第14條提報為縣定古蹟。

「搶救花東鐵路沿線保存最完整的日式宿舍群！」文史工作者表示，玉里車站見證兩次花東鐵路通車的魔幻時刻，車站雖歷經多次改建，但南側的鐵道宿舍群還活著，和鐵道車站緊密相依，見證也述說花東鐵道的百年歷史，很具有歷史價值和意義。

在地文史工作者建議，可循台東市日式宿舍群發展模式，向中央政府爭取花東地區永續發展基金，或是文化部、客委會等經費修復再利用，不但是花蓮縣南區及花東縱谷中一處極佳的觀光資源，也能兼顧花東歷史發展脈絡，作為地方創生基地。

縣府文化局文化資產科長黃用斌表示，文化局依規定受理提報，並一口氣進行縣定古蹟、歷史建築和聚落建築群3項審議程序，再度現勘並提送縣文資審議會討論時，仍認定不具古蹟或歷史建築價值，但審議委員提出，可以考慮登錄聚落建築群的可行性，因此依決議，月初在玉里鎮召開公聽會，聽取地方意見，預計本月下旬召開文資審議會，由委員討論。

花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，部分房舍仍保有日式屋瓦和原味。記者王燕華...
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，部分房舍仍保有日式屋瓦和原味。記者王燕華／攝影
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花蓮玉里火車站南側留有一處日式鐵道宿舍聚落群，在地文史工作者疾呼保存。圖／翻攝臉...
花蓮玉里火車站南側留有一處日式鐵道宿舍聚落群，在地文史工作者疾呼保存。圖／翻攝臉書「文化資產報報」
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花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，在地文史工作者疾呼保存。記者王燕華／攝影
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，在地文史工作者疾呼保存。記者王燕華／攝影
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宿舍歷史建築文史工作者
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