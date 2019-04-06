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台版大富翁陪銀髮族互動 長輩桌上買菜還會殺價

2019-04-06 09:23聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮慈濟科技大學研發「來去菜市仔」桌遊，每周兩次帶著這款有如「台版大富翁」的遊戲，到失智關懷據點和阿公阿嬤互動，阿公阿嬤對於上桌逛菜市仔都非常起勁，絞盡腦汁想怎麼才能賺到最多錢。

「來去菜市仔」是慈濟科大透過教育部「USR社區關懷與高齡健康促進計畫」，專為銀髮族研發的桌遊，不但有放大版的骰子，大富翁原有的機會和命運卡，全部換成蔬果魚肉，還有隱藏版的物品辨識或計算題，讓爺爺奶奶邊玩邊動腦，延緩老化失智。

慈濟科大還和花蓮縣衛生局合作，師生每周二次失智關懷據點，陪長輩們玩遊戲，過程中笑料百出，「火龍果一粒15塊，100元可以買幾粒？」沒想到，阿嬤的回答竟然是「7顆算100，因為菜市場可殺價，沒人算105的啦，都直接去零頭啦！」

慈濟科大長期照護研究所長宋惠娟表示，市面上的桌遊有上千款，但很少有專為銀髮族而設計。「來去菜市仔」就是專為長輩們量身打造，不但讓阿公阿嬤腦力激盪，又能訓練專注和思考能力，此外，學生走入社區和長輩近距離互動，將從書本學習到的知識作實際印證，是最好的學習場域。

「來去菜市仔」桌遊貼近長輩們的日常生活，讓大家玩得很有興趣也很投入。83歲的李阿嬤表示，在家沒事做，白天常昏昏欲睡，晚上卻失眠、睡不著，能揪鄰居做伙玩，「整個人都變輕鬆了」；91歲的陳阿嬤也是「來去菜市仔」愛好者，每次玩完桌遊賺到錢，都開心笑說，「賺到錢足歡喜」。

花蓮慈濟科大研發「來去菜市仔」桌遊，師生志工到社區陪長輩們互動。圖／慈濟科大提供
花蓮慈濟科大研發「來去菜市仔」桌遊，師生志工到社區陪長輩們互動。圖／慈濟科大提供
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花蓮慈濟科大研發「來去菜市仔」桌遊，師生志工到社區陪長輩們互動。圖／慈濟科大提供
花蓮慈濟科大研發「來去菜市仔」桌遊，師生志工到社區陪長輩們互動。圖／慈濟科大提供
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桌遊慈濟失智
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