台版大富翁陪銀髮族互動 長輩桌上買菜還會殺價

2019-04-06 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮慈濟科技大學研發「來去菜市仔」桌遊，每周兩次帶著這款有如「台版大富翁」的遊戲，到失智關懷據點和阿公阿嬤互動，阿公阿嬤對於上桌逛菜市仔都非常起勁，絞盡腦汁想怎麼才能賺到最多錢。

「來去菜市仔」是慈濟科大透過教育部「USR社區關懷與高齡健康促進計畫」，專為銀髮族研發的桌遊，不但有放大版的骰子，大富翁原有的機會和命運卡，全部換成蔬果魚肉，還有隱藏版的物品辨識或計算題，讓爺爺奶奶邊玩邊動腦，延緩老化失智。

慈濟科大還和花蓮縣衛生局合作，師生每周二次失智關懷據點，陪長輩們玩遊戲，過程中笑料百出，「火龍果一粒15塊，100元可以買幾粒？」沒想到，阿嬤的回答竟然是「7顆算100，因為菜市場可殺價，沒人算105的啦，都直接去零頭啦！」

慈濟科大長期照護研究所長宋惠娟表示，市面上的桌遊有上千款，但很少有專為銀髮族而設計。「來去菜市仔」就是專為長輩們量身打造，不但讓阿公阿嬤腦力激盪，又能訓練專注和思考能力，此外，學生走入社區和長輩近距離互動，將從書本學習到的知識作實際印證，是最好的學習場域。