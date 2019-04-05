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台東池上鄉大坡池生態魚害 釣魚比賽8日登場

2019-04-05 18:02中央社 台東5日電

台東縣池上鄉大坡池近10年來遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，取代本土魚類成為強勢魚種，為減少害魚，今年連續第3年舉辦的釣害魚比賽將於8日舉行。

池上鄉公所前年首度舉辦「除害魚、換禮券」廣受釣客歡迎，民國106年釣除2113公斤害魚，107年釣除1366公斤。池上鄉長張堯城表示，去年釣除數量較前年顯著減少，表示大坡池害魚數量及繁殖速率已有一定程度的下降，今年將繼續力邀民眾為池上除害，藉此讓本土魚蝦類有繁衍喘息的機會，並為日後大坡池生態復育奠定根基。

張堯城說，大坡池早年魚蝦生態豐富，鯉魚、菊池氏細鯽、大肚魚等魚種悠游，其中菊池氏細鯽更為早年池上便當的主菜之一，現僅能見於花東少數野溪中。

近年來因土味重失去食用價值俗稱「魚虎」的泰國鱧魚，與原屬觀賞性質的底棲性琵琶鼠魚，遭棄養或宗教團體不當放生而大舉繁殖，吃掉本土種小魚及魚苗，導致大坡池原生魚種近乎消失，從去年縣政府委辦的生態監測調查報告，大坡池已無保育類等級的本土魚蝦類可略見端倪。

因此自前年起推出每釣除1公斤害魚，就送50元鄉內消費券，除能清除害魚，還活絡在地消費，有小朋友因此靠假日釣害魚賺取零用錢。

池上鄉公所表示，今年釣除害魚比賽從4月8日起至10月15日止，中間5月27日至7月12日的一個半月期間，因適逢一期稻作農忙期暫停受理。

民眾在大坡池釣到害魚，可在每日下午4時交至公所旁的農藥殘留檢驗站秤重，每釣除1公斤害魚就能換取50元消費券，並紀錄個人累計成績，年底公開表揚「釣除害魚王」；不過，若民眾釣到本土魚蝦也需放回池中。

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