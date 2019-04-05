南迴草埔隧道年底通車 台東成立隧道專勤隊

2019-04-05 17:09 中央社 台東縣5日電



南迴公路新建、連接屏東縣獅子鄉和台東縣達仁鄉的草埔隧道全長4.7公里，將在年底通車。台東縣消防局成立「隧道專勤隊」，20名成員將前往瑞士、荷蘭受訓消防署訓練中心。

南迴公路擴寬工程台9線安朔草埔段改善工程將於年底通車，工程耗費新台幣200億元。工程最困難的草埔隧道貫通中山山脈，連接屏東縣獅子鄉和台東縣達仁鄉，全長4706公尺，北端隧道口接著是10幾公里的高架橋。

為因應通車後可能的隧道事故，台東縣消防局將成立「隧道專勤隊」，並向交通部公路總局爭取經費，13日至27日在消防局副局長盧東發率領下，挑選20名優秀成員前往瑞士和荷蘭進行隧道事故訓練。

台東縣政府消防局搶救科長林信宏表示，瑞士擁有全世界最長、長達57公里的聖哥達隧道，以及最專業的IFA( International Fire Academy)隧道訓練機構。IFA訓練中心內建置二條全功能模擬隧道，其中一條模擬隧道達260公尺長，並有轎車、卡車、公車和火車1:1的實體車廂，可模擬火災或車禍所造成的濃煙及高溫環境。

另外，隧道發生重大交通意外事故，常伴隨著碰撞造成結構扭曲，為強化救援人員破壞脫困能力，也規畫前往荷蘭的Holmatro國際救援器材公司進行一般及大型車輛破壞救援訓練。

台東縣長饒慶鈴表示，如果草埔隧道內發生事故，身為隧道應變初期救援單位的台東縣消防局，除規畫隧道分隊、達仁高級救護隊外，也進行隧道專業車輛、裝備器材購置，自去年起持續在消防署位於南投竹山訓練中心辦理各式隧道搶救訓練。