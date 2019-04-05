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清明節必吃潤餅應景 基隆巷弄推澎湃「鰻魚潤餅捲」

2019-04-05 14:46聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

清明節必吃古早味潤餅基隆巷弄內推出澎湃版「鰻魚潤餅捲」，厚實潤餅捲吸睛，不只主角選用細緻蒲燒鰻，老闆還厚工分多道工序，大火快炒包覆清爽醬汁的日式炒麵、金黃蛋絲，最後捲入爽口小黃瓜，一口咬下全是滿足。老闆「紅中」執著地說，想要藉古早口味鰻魚潤餅捲，讓顧客吃到古早好味道。

清明吃潤餅習俗源於「寒食節」，但「鰻魚潤餅捲」卻甚是罕見，老闆「紅中」豪邁地笑說，這是他突發奇想的點子，想到清明節將至，就想到潤餅，但潤餅裡要包什麼？基隆最為豐富的就是海鮮食材，但一般民眾礙於價格，很少有機會大啖鰻魚，才想說藉機研發「鰻魚潤餅捲」，一捲70元卻有超高CP值，讓顧客不要淡忘台灣傳統習俗，也不要遺忘古早味道。

點一捲鰻魚潤餅捲，可能得等上5分鐘，但老闆夫妻檔在廚房內可是半刻不得閒，將蛋液煎至金黃色再快炒，「蛋一定要炒過，才有蛋香氣」，另一個鍋子則忙著炒麵，陣陣香味撲鼻，醬色層層覆上麵體，起鍋後連同鰻魚、蛋絲沙拉、爽脆小黃瓜包入白嫩潤餅皮；醬油香氣完美融合，毫不衝突，號稱南部潤餅靈魂的粗麵條更成功替鰻魚潤餅畫龍點睛，一口咬下，盡是滿足。

「鰻魚潤餅捲」一天不過10餘捲，老闆「紅中」說，整個潤餅捲都是用「厚工」堆疊而成，煎、煮、炒工序缺一不可，但卻很值得，「這就是古早味啊」，記憶中傳統味道就是少不了繁複工序，他也想要傳遞真材實料的古早好滋味。

清明節必吃古早味潤餅，基隆巷弄內推出澎湃版「鰻魚潤餅捲」，厚實潤餅捲吸睛，老闆「...
清明節必吃古早味潤餅，基隆巷弄內推出澎湃版「鰻魚潤餅捲」，厚實潤餅捲吸睛，老闆「紅中」執著地說，要讓顧客吃到古早好味道。記者賴郁薇／攝影
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清明節必吃古早味潤餅，基隆巷弄內推出澎湃版「鰻魚潤餅捲」，厚實潤餅捲吸睛，老闆「...
清明節必吃古早味潤餅，基隆巷弄內推出澎湃版「鰻魚潤餅捲」，厚實潤餅捲吸睛，老闆「紅中」執著地說，要讓顧客吃到古早好味道。記者賴郁薇／攝影
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潤餅基隆清明節
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