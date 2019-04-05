宜蘭綠博正夯 來生態綠舟搭船賞景

2019-04-05 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



春遊適合戶外踏青，宜蘭綠色博覽會大型活動正在生態綠舟舉辦，縣府歡迎外縣市民眾搭乘大眾運輸入場，憑車票票根可免費入園，另也推出「乘船入園」體驗，綠博門票加船票可以省更多，連同文青小店安排低碳小旅行，慢活悠閒度過一整天。

綠博活動的場地位於冬山河上游的生態綠舟（又名森林公園），面積廣達18公頃，園區貼近生態景觀設計，寬廣草地十分怡人，沿河岸可以搭船賞景，聆聽解說冬山河故事，平常沒有舉辦活動時，就是休閒度假的好去處。

今年綠博活動以「綠遊」為主題，共有2個展區、10個展館，包含農遊驛站、好食光雜貨店、稻此一遊、海洋小學、多元民族文化區、餐桌上的環境行動、農業實驗學校等，內容以強調友善大地、親近自然及環保節能為主。

縣政府農業處表示，特別的是農業實驗學校安排達人傳授與田間實作體驗，展示禾鴨生態循環生長環境，綠遊時光機展區首度使用VR虛擬實境，讓民眾了解天災來臨時情景，透過互動體驗探索氣候變遷議題。

綠博入園全票100元、學童優待票80元，不過縣府為鼓勵外縣市民眾低碳旅遊，只要搭乘火車或公車等大眾運輸，保留票根入場，即可免購票入園，活動直到5月12日。

由於生態綠舟位於冬山火車站附近，建議搭乘火車前往最方便，冬山火車站瓜棚式月台造型十分特殊，是拍照打卡熱點，逛完綠博園區後，冬山老街住屋的彩繪牆頗具巧思，讓人驚豔，近年來也增加不少文青小店，冬山旅遊區帶好吃好玩。