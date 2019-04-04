親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

全台首場Pinkfong Baby Shark見面會 花蓮親子high翻天

2019-04-04 19:23聯合報 記者王燕華╱即時報導

兒童界洗腦神曲「Baby Shark」在網路創下逾25億的點閱率，今天是婦幼節，全台首場Pinkfong Baby Shark見面會在花蓮遠東百貨登場，超人氣兒童巨星「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」與現場200多組親子共度假日午後，讓小朋友high翻天，現場尖叫歡呼聲連連。

今天下午在遠百花蓮店前廣場舉辦的見面會，不只讓花蓮親子一起「瘋沙魚」，還有外縣市媽媽帶著孩子一起來追「沙魚寶寶」，一名參加活動的媽媽說，她和孩子都超愛鯊魚寶寶，在規畫連假出遊時，得知花蓮有全台首場見面會，而且遠百還提供持車票換購物金的好康，就決定衝一波。

除了「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」現身，現場還邀請「偲木屋法式薄餅」專賣師傅，現場製作各種法式薄餅，並有東方極限「超人教練」陳彥偉指導親子疊杯競技。

花蓮遠百表示，4月是親子同樂的時節，每年4月舉辦各式各樣活動，希望為親子帶來歡笑。 4月21日還有兒童海洋奇緣故事屋以及目前已開跑的「親愛的」母親節兒童繪畫徵集比賽，第一名可獲得遠東百貨3000元商品券。此外，連假期間持起訖站為花蓮站的跨縣市台鐵車票，可到3F客服中心免費兌換200元遠百購物金。

全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，兒童界超人氣巨...
全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，兒童界超人氣巨星沙魚寶寶和碰碰狐現身，讓大人和小孩都high翻天。圖／花蓮遠百提供
分享
全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，小朋友手舞足蹈...
全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，小朋友手舞足蹈high翻天。圖／花蓮遠百提供
分享
全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，兒童界超人氣巨...
全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，兒童界超人氣巨星現身，讓大人和小孩都high翻天。圖／花蓮遠百提供
分享
全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，兒童界超人氣巨...
全台首場Pinkfong Baby Shark見面會今在花蓮舉行，兒童界超人氣巨星沙魚寶寶和碰碰狐現身，近距離與親子互動。圖／花蓮遠百提供
分享

親子鯊魚連假
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

免費營養午餐未排富 林姿妙：不忍心弱勢童被貼標籤

2019-04-04 16:14

暴雨過後 宜蘭車潮下午已趨緩

2019-04-04 15:12

基隆童話藝術節開幕了 林右昌：歡迎小朋友來慢慢玩

2019-04-04 11:28

【重磅快評】隨便砍，只有「金城武樹」才是樹

2019-04-04 09:11

宜蘭縣施政百日 藍肯定 綠盼具體有感

2019-04-03 23:34

「春遊補助有限」 花蓮觀光三重送

2019-04-03 23:32

箭筍減產 「清明節後恐吃不到」

2019-04-03 23:29

就職百日 林姿妙秀5大施政亮點

2019-04-03 23:22

基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48

藍綠褒貶林姿妙百日施政 有人打90分有人批口號治縣

2019-04-03 20:02

道路80度「蛇行」 吉安鄉居民反映要滅「道路殺手」

2019-04-03 20:00

春遊補助有限 花蓮觀光業者聯合推促銷

2019-04-03 15:27

基隆童話藝術節恐龍、大鯨魚搶先曝光 高11米空拍美

2019-04-03 15:11

羅東博愛醫院創辦人許文政今晨辭世 享壽95歲

2019-04-03 15:08

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03

影／幻象衝場新竹兒藝節登場 風的運動場9大遊具免費玩

2019-04-04 14:25

就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03

潘恆旭到常美冰店呷冰 PO與業者握手照稱「誤會冰釋」

2019-04-04 15:54

駕駛注意！台南這些高死亡事故路段 加強超速取締

2019-04-04 17:49

火金姑大爆發 那瑪夏賞螢步道4月開放

2019-04-03 21:49

福利太好！桃園育兒津貼抽查 竟有2成幽靈人口

2019-04-03 20:04

台南關廟李家潤餅皮熱賣80年 今年漲20元照樣大賣

2019-04-04 15:53

白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09

板橋湳雅夜市傳都更爆歇業 新北市場處：不會消失

2019-04-04 17:39

士林官邸孤挺花展登場 展露出「華麗之美」

2019-04-04 12:10

暴雨過後 宜蘭車潮下午已趨緩

2019-04-04 15:12

不是清明節！竟有人在北市停車場燒「鈔票」

2019-04-04 11:50

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

兒童連假首日 劍湖山世界塞爆排隊車潮綿延數十公里

2019-04-04 13:07

基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48

侯友宜視察日治深坑駐在所 研擬保存活化方案

2019-04-04 14:10

墾丁春天音樂季縮水 旅宿業嘆如「王小二過年」

2019-04-04 13:53

立委蘇巧慧6日辦音樂會 禮讚保生大帝

2019-04-04 14:11

u故事／「不想後悔」 差距51歲爺孫戀「同」心相伴

2019-04-04 11:57

「2019城南有意思」活動開跑 牯嶺街封街管制

2019-04-04 03:51

溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

阿公出神凝視雙胞胎孫背影 恆基院長既感動又感慨

2019-04-04 12:41

基隆童話藝術節開幕了 林右昌：歡迎小朋友來慢慢玩

2019-04-04 11:28

莫拉克風災後停駛近十年 桃源往梅山口客運恢復行駛

2019-04-04 07:10

新北萬里龜吼漁夫市集 海鮮尚青邀遊客品嘗

2019-04-04 15:48

台塑老總是實力唱將 竟是張惠妹五燈獎的前輩

2019-04-04 17:47

新北祭祖花卉價格平穩 板橋花市連假不休市

2019-04-04 15:46

連假去哪走走？台中文青新聚點 抓住年輕人的心

2019-04-04 13:11

潤餅皮熱銷 嘉義南門市場攤販「擦」翻天

2019-04-04 17:39

免費營養午餐未排富 林姿妙：不忍心弱勢童被貼標籤

2019-04-04 16:14

蘇、侯合作解塞 五股新匝道拚5年完成

2019-04-03 23:36

清明連假掃墓車流量大 南警交管請民眾多利用接駁公車

2019-04-04 12:11

地方盼金門縣府革新、健全財政

2019-04-03 23:31

扮成「國王」的柯文哲 卻說想當烏龜

2019-04-04 14:40

文化底蘊結合創意包裝 北市西區風華再現

2019-04-04 16:07

白沙屯媽「放頭旗」準備啟程！估5萬人隨行

2019-04-03 23:05

這行業美女拜師也會碰壁 因職訓遇明師才能變高徒

2019-04-04 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top