全台首場Pinkfong Baby Shark見面會 花蓮親子high翻天

2019-04-04 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



兒童界洗腦神曲「Baby Shark」在網路創下逾25億的點閱率，今天是婦幼節，全台首場Pinkfong Baby Shark見面會在花蓮遠東百貨登場，超人氣兒童巨星「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」與現場200多組親子共度假日午後，讓小朋友high翻天，現場尖叫歡呼聲連連。

今天下午在遠百花蓮店前廣場舉辦的見面會，不只讓花蓮親子一起「瘋沙魚」，還有外縣市媽媽帶著孩子一起來追「沙魚寶寶」，一名參加活動的媽媽說，她和孩子都超愛鯊魚寶寶，在規畫連假出遊時，得知花蓮有全台首場見面會，而且遠百還提供持車票換購物金的好康，就決定衝一波。

除了「鯊魚寶寶」及「碰碰狐」現身，現場還邀請「偲木屋法式薄餅」專賣師傅，現場製作各種法式薄餅，並有東方極限「超人教練」陳彥偉指導親子疊杯競技。