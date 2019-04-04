清明連假首日 花蓮下午湧入車潮

2019-04-04 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



清明連假第一天，上午車潮在國道5號及蘇花公路塞爆，下午南下車潮開始湧入花蓮。花蓮縣新城警分局表示，從花蓮崇德南下車流比平常多了約三成，已定點管制；花蓮市區今上午雖車流量不多，警方仍在要道上放置三角錐，並增派警力指揮交通。