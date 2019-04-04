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免費營養午餐未排富 林姿妙：不忍心弱勢童被貼標籤

2019-04-04 16:14聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣政府確定把國中小免費營養午餐支出編入預算，但外界卻質疑縣府未排富，將來對財政是一大負擔。對此，縣長林姿妙今天表示，對每個孩子的成長過程，都應該一視同仁，大家都不忍心因縣府善意的政策，反而造成弱勢孩童被「貼標籤」。

為減少年輕人的負擔，實施免費營養午餐是林姿妙的重要政見之一，推動過程卻一波三折。由於今年度預算是前任縣長編列，並無此筆龐大支出，原想明年度編入年度預算，被民進黨議員指「政策跳票」，縣府努力透過統籌分配稅等財源找到下學期的1.2億元，可以讓全縣100所國中小學、3萬多名學生在今年9月起享用免費營養午餐。

這筆1.2億元追加預算將送入5月份縣議會定期大會，審議通過後才能實施，但最近又有部分議員質疑縣府未「排富」，有些家庭孩子並不需要這筆補助，且將來每年兩學期共2.4億餘元經費支出，恐對預算產生排擠，影響其他重大施政。

林姿妙表示，年輕人賺錢辛苦，臨時人員一個月不過2萬多元、正式人員剛開始也只有3萬多元，扶養小孩不容易，希望藉由這項政策，讓年輕人不必為孩子的營養午餐問題傷腦筋。

縣府堅持免費營養午餐不會排富，林姿妙強調，針對每個孩子成長過程，都應予一視同仁，不應該有貧富差別待遇，假設這個孩子有免費午餐、另一個孩子卻要繳費，同儕之間會互相比較，她不希望縣府善意的免費營養午餐政策，使得部分弱勢孩童被貼標籤，任何人都不忍心這麼做。

她認為，對於有些經濟條件較好的家長，這筆補助或許算不了什麼，但建議他們可以把多餘的錢捐給社福單位，幫助需要幫助的人。

宜蘭即將實施的免費營養午餐政策未排富，縣長林姿妙表示，對每個孩子都要一視同仁，不...
宜蘭即將實施的免費營養午餐政策未排富，縣長林姿妙表示，對每個孩子都要一視同仁，不要因為這個政策，讓弱勢孩童被「貼標籤」。 本報資料照
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宜蘭即將實施的免費營養午餐政策未排富，縣長林姿妙表示，對每個孩子都要一視同仁，不...
宜蘭即將實施的免費營養午餐政策未排富，縣長林姿妙表示，對每個孩子都要一視同仁，不要因為這個政策，讓弱勢孩童被「貼標籤」。 本報資料照
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營養午餐林姿妙民進黨
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