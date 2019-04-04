森林保衛大作戰 小小巡山員體驗護管員工作

2019-04-04 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮林區管理處「森林保衛大作戰」日前於池南國家森林遊樂區舉辦環教闖關活動，號召200位民眾加入保衛森林的行列，不但請小朋友體驗森林救火工作，也邀小朋友看足跡認識動物，寓教於樂的活動讓學童更認識森林護管員（巡山員）的工作，愛護大自然。

花蓮林管處表示，為讓孩童真正認識巡山員的工作內容，活動精心規劃6個環教關卡，由南華工作站、池南自然教育中心職員與國家森林志工，以透過照片、影片及實際裝備的方式，介紹森林護管員多面向的工作內容。例如執行深山特遣任務所搭建的臨時帳篷，讓孩童學習如何在野外搭帳篷，雖與家中舒適臥房相差甚遠，不過小朋友搶著試躺，感受森林皆是我家的新奇體驗。

還有小朋友扮演全副武裝的護管員，但GPS定位器與無線電對講機分不太清楚；環教老師拿著紅外線相機拍攝的黑白照片，帶大家一窺森林裡的小動物樣貌，認識更多沒親眼看過的自然生態；小朋友還擔任小小森林救火員，了解森林火災時巡山員的辛苦；也認識許多登山裝備，最後完成闖關後每人兌換到苗木帶回家。