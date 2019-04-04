如暴雨過後 宜蘭車潮下午已趨緩

2019-04-04 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



清明節連假首日，清晨到上午大量車潮湧向宜蘭，不過，像暴雨過後，宜蘭縣警察局指出，下午車潮已趨緩。

宜蘭縣警察局匯報今天下午2點宜蘭的交通狀況，在國道5號，南下路段南港系統至石碇平均時速約72公里、石碇至坪林行控平均時速約31公里、坪林行控至頭城平均時速約39公里、頭城至宜蘭平均時速約88公里、宜蘭至羅東平均時速約91公里、羅東至蘇澳平均時速約93公里。

北上路段蘇澳至羅東平均時速96公里、羅東至宜蘭平均時速92公里、宜蘭至頭城平均時速約92公里、頭城至坪林行控平均時速約76公里、坪林行控至石碇平均時速約79公里、石碇至南港系統平均時速約71公里。

在平面道路上，包括頭城、新頭城宜四匝道、宜蘭、羅東、蘇澳等各交流道周邊道路交通狀況正常。

省道部分，礁溪市區交通順暢，台9線(蘇花改)、台9丁南下往東澳方向車多，蘇港路車流量趨緩，南澳市區車多行車有序，台2線及台7丙線交通狀況順暢。