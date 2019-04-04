婦幼節最佳去處 花蓮兩大親子空間讓孩子玩一整天

2019-04-04 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



今天是婦幼節，天氣又好，不少家長帶著孩子出門同遊，花蓮美崙山公園親子遊樂場趕在連假前啟用，有滑梯、攀岩牆、攀爬網、爬網等設施，不少親子搶鮮體驗，另花蓮市公所打造的進豐親子公園今年1月啟用後，也成親子活動聖地。

花蓮市公所打造的進豐親子公園，是縣內第一座適合親子及提供共融式遊具的公園，有極限滑索、攀爬跑酷索網、轉轉椅、毛毛蟲座椅和嘟嘟車座椅等設施，啟用兩個多月以來，每逢假日有大批人潮，小朋友玩一整天都玩不膩。

縣府打造的花蓮美崙山公園親子遊樂場也緊接著在婦幼節連假前開放，規畫很貼心，有適合幼齡孩童的磨石子溜滑梯、攀岩牆、攀爬網，也有年紀較大孩子可以放膽挑戰的大型菱形爬網，行動不便的孩童可以嘗試轉轉杯、天旋地轉和鳥巢鞦韆，所有孩童都可在此盡情玩耍、遊戲。

縣府表示，這次成功到爭取「城鎮之心工程計畫」800萬元補助，將新興路與瑞美路交叉路口一帶，打造成適合各年齡層使用的運動休憩空間，除了整修老舊籃球場、調整步道動線調整、也增設景觀照明、廁所，新設共融式親子遊樂場。

縣長徐榛蔚說，縣府努力將花蓮打造成友善城市，很重視縣民的身心靈健康，希望透過美崙山公園運動遊憩區整體營造，提供更好的遊憩設施，讓縣民或旅客，都能享受這麼好的活動空間。