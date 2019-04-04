全國少年盃足球賽首移師花蓮 促進地方交流

2019-04-04 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



全國少年盃足球賽首度移師花蓮舉行，今年共有來自全台共56隊俱樂部、76支國小男足代表隊，及17支國小女足代表隊，在4月4日至4月13日比賽。花蓮縣體育會足球委員會表示，為了要振興地方觀光，特別申請少年盃在花蓮比賽，讓教練與球員們除競賽外，還可到各景點旅遊，在地學生與外縣市學生交流，也促進偏鄉發展。

今年全國少年盃足球賽分別在花蓮花崗山田徑場、美崙田徑場，及花蓮高農足球場三地同步開賽，大致上分為俱樂部及代表隊，俱樂部是由社區孩童組成、代表隊則是帶代表學校出賽，在大太陽底下，每個小朋友都卯足全力要射門得分。

花蓮縣體育會足球委員會指出，在去年0206花蓮大地震後，想要盡力振興地方觀光，因此向中華民國足球協會提出申請，並規劃場地整建完整規劃，更在住宿、交通和餐飲方面提供參賽者支援，讓小選手、家長和教練們可無後顧之憂專心於賽場上。這次提供了東大門夜市、新天堂樂園等知名地點，讓球隊們比完賽後旅遊，也提供較優惠住宿旅館，可為球隊節省經費、幫助在地旅宿業者。

中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，透過少年盃不分區賽制，可讓全國各地小球員有機會體驗到不同地區的不同踢球技巧，也能讓小球員藉著外地比賽的機會認識台灣不同縣市、認識各縣市的朋友；最重要的是透過賽事的在各地舉辦，促進地方足球發展。