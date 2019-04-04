愛心便當募款告急 花蓮女中盼大眾伸援手

2019-04-04 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



愛心便當募款告急！花蓮女子高級中學教育基金會逾10年來幫助經濟弱勢學生，每天中午提供50人份愛心便當，每個月要約5萬元左右費用。但近日基金會發出募款宣傳單，指出善款即將在今年5月份用罄，希望大眾能伸出援手，幫助一心向學的學生。

花蓮女中總務主任陳德正表示，愛心專款目前的確快用完，每天要提供50至60位學生愛心便當，每個月支出費用約5至6萬元；不過愛心便當不是白白給孩子，而是要「以工代賑」，請學生做學校服務，像是打掃清潔、澆花、到校園各處室送文件等簡單勞力，有付出才有愛心便當。

陳德正說，可能是大環境經濟狀況不佳、景氣不好，花蓮又普遍薪水低、就業率也較低，近年申請愛心便當的人數有上升的趨勢，只要願意付出勞力，學生來申請，學校都會願意協助，給予愛心便當。

目前有長期合作便當廠商，一份50元，雖然已經是便宜的價格，但長期下來，能支應的經費愈來愈不足，預計5月就會用完，不知道要如何告訴孩子們無法協助他們。因此，希望民眾能踴躍捐款，不限金額大小，幫助學生們能在不虞匱乏的學習生活中，面對課業的挑戰。

花女校友、也曾受到愛心便當幫助的張姓民眾說，得知這個消息很擔心，自己在縣市工作有薪水，很願意幫助母校，會盡棉薄之力捐款，給學妹們鼓勵。