大甲媽祖起駕，蘭陽戲劇團拚戲

2019-04-04 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘭陽戲劇團是台灣第一、也是唯一公立歌仔戲團，今年預算在去年被刪，陷入生存困境， 宜蘭縣政府承諾，被刪的1180萬元預算，今年全部編回來，下個月追加預算，提送縣議會審議。

蘭陽戲劇團預算被刪，團員士振受挫，但也自立自強，再拚演出。

其中，每年吸引數百萬人朝聖的甲媽祖國際觀光文化節，蘭陽戲劇團就連續第7年獲邀出，演出大甲媽祖起駕戲，演出的劇目《春草》，是今年的新製作，改編自福建莆仙戲，原名《春草闖堂》，素有「必看喜劇」美譽，蘭陽戲劇團則以歌仔戲詮釋手法，保有該劇內涵，展現東方幽默特色。

另外，《土地公傳奇-親人•情人》則是去年配合「宜蘭2018迺歌仔城」製作的新戲，看親切的土地公、土地婆如何解決人類的家庭戰爭。

蘭陽戲劇團指出，自2011年起，透過蘇澳南天宮的推薦，劇團幾乎年年受邀參與這臺灣最重要的民俗盛事，每次演出都收到當地民眾熱烈的回饋，大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤也給予極高評價，更曾安排劇團至漳泉地區交流演。

除大甲媽起駕戲外，蘭陽戲劇團巡迴演出，本月7日晚上７點在宜蘭縣員山玄開廟（宜蘭縣員山鄉員山路一段100巷9弄7號），演出《春草》，免費欣賞；４月19日參加2019大龍峒保安宮保生文化祭，當晚7點在台北大龍峒保安宮（台北市大同區哈密街61號演出《春草》，也是免費開放。

另外，「戲曲行腳•人情味」活動，陽光慈善公益基金2019歌仔戲推廣計畫，4月21日下午2點半在基隆文化中心演藝廳（基隆市中正區信一路181號）演出《春草》，受理索票觀賞。