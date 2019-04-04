清明節竟讓祖先的鄰居吃素？宜蘭PO清明山火圖「解謎」

2019-04-04 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



清明節，宜蘭縣消防局防火創新意，設計了張「清明火山圖」宣導，題上應景打油詩「清明時節雨紛紛，鄰居你兒燒我墳，不知水袋何處生，墓旁消防車詢問。」

KUSO提醒「祖先的鄰居有話說」：掃墓不是燒墓，寫上「謎之聲，上面燒了很多植物，今天初一吃素」，而剛好，清明節也是農曆初一，言下之意，是民間信仰習俗，燒什麼給祖先，祖先就吃什麼，提醒不要燒墳燒雜草，否則祖先及隔壁祖先都要吃素。

消防局表示，透過年輕人的創意，讓制式的宣導更活潑，同時，這張「清明限定」圖，還搭配「消防紅胖卡」與打火弟弟兄待命畫面，並說「出沒各墓地，單點免費水袋，送無限續杯」，提醒掃墓人記得熄滅火源，消防局提供水袋服務。

同時，清明節防火也防空汙，宜蘭縣環保局倡導「清明祭祖重誠心，減燒紙錢空氣清」，為避免燃燒大量的紙錢及香枝，焚燒紙錢過程產生多項空氣汙染物，影響空氣品質及民眾健康，稍有不慎，甚至可能釀成火災，提供紙錢集中燒的服務。