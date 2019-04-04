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恙蟲病高峰期來了！染病不治療死亡率達60%

2019-04-04 12:35聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣衛生局指出，自今年1月份以來，累計已接獲10件恙蟲病感染確定病例。根據疫情調查分析顯示，發現有多例曾於山區活動，並以接觸草叢及爬山者居多。

清明連假今天登場，衛生局警示，掃墓或出遊，當心被恙蟲叮咬，要做好自我保護。

衛生局表示，民眾掃墓祭祖或至山區活動時，可能接觸到恙蟎孳生的草叢環境，而增加感染恙蟲病的風險，因此，應該穿著長袖衣褲，手套及長靴等保護性衣物，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。

衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰期，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒，頭痛，淋巴結腫大等症狀，約發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂（焦痂），是此疾病的重要特徵，如未經妥適治療，死亡率可高達60%，經治療死亡率小於5%。

衛生局長徐迺維建議，掃墓祭祖或戶外踏青如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，包括穿著長袖衣褲，手套，長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管扎入襪內，衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含避蚊胺或Picaridin的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。

衛生局提醒，離開草叢後請盡快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考，民眾如有相關疑問，請撥打防疫諮詢專線（03）9357011，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

恙蟲死亡率醫師
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