基隆童話藝術節開幕了 林右昌：歡迎小朋友來慢慢玩

2019-04-04 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「2019基隆童話藝術節」今天起連續4天在基隆港微笑港灣登場，早上十點開幕，雙層巴士巨型扭蛋機前一早就大排長龍，雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍前也滿滿是人，市長林右昌說，基隆童話藝術節和別一般兒童節不一樣的地方，在於利用基隆市港周邊佈置成大的劇場，這幾天小朋友可以開心的玩，好好的玩，慢慢的玩，從基隆港東邊玩到西邊，再從西邊玩到東邊。

林右昌說，基隆童話藝術節每年推陳出新，越來越精彩，不僅基隆市的小朋友玩得開心，這幾年活動聲名遠播，連外縣市民眾時間一到就打電話來問，何時開始，有什麼特別的，基隆童話藝術節已是「頂港有名聲，下港有出名了」，吸引很多觀光客到基隆。

但今天有點可惜，郵輪沒有進來，如果進來，就成了最美麗的背景，這就是基隆人的氣魄，海口人的想法，希望這幾天大家玩得開心。

今年童話藝術節由基隆市府與陽明海洋文化基金會合作辦理，9隻大型巨偶今起上陣，裝置在市區海洋廣場周遭或建物上。學校、藝文團體及教保資源中心在海洋廣場提供4天一系列精彩豐富的表演，另邀請YOYO TV哥哥姊姊，明天起每天下午5點半至6點與小朋友們一起唱唱跳跳。