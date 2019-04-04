連假防制青少年危險駕車 基隆警取締改裝車輛及噪音

2019-04-04 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



連假期間青少年容易發生群聚危險駕車情事，基隆市警局三分局，昨晚結合環保局及監理機關，於暖暖區源遠路共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締」聯合稽查，共攔查12輛機車改裝排氣管，將函報監理機關依權責通知車主臨時檢驗，另取締排氣管防燙蓋不全2件、無照駕駛8件。

三分局指出，有鑑於汽機車改裝車輛相關設備，致使排氣管製造高分貝噪音、翹管排放廢氣、防燙蓋面積不足致生危險等違規，對民眾行車安全與生活環境安寧造成干擾，連假期間青少年也容易發生群聚危險駕車情事。

三分局於昨晚9點到11點，結合環保局及監理機關於暖暖區源遠路共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締」聯合稽查，現場佈署警力及環保局、監理站等相關執法人員10餘名，針對非法改裝、噪音擾人之車輛實施攔檢，

共攔查12輛機車改裝排氣管，另取締排氣管防燙蓋不全2件、無照駕駛8件。超過容許分貝值將依噪音管制法處新臺幣1800元以上，3600元以下罰緩，並通知車主限期改善並重新檢驗，希能還給民眾寧靜的生活空間，維護交通安全與行車秩序。