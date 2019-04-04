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馬英九曾協助募款 安德怡峰園今落成

2019-04-04 11:06聯合報 記者王燕華╱即時報導

獲得前總統馬英九、副總統陳建仁關注並協助募款、由法國神父劉一峰籌建照顧老憨兒的花蓮安德怡峰園，經過10年築夢，前年動土，斥資8000萬元打造，今天終於落成啟用。陳建仁信守承諾，出席揭牌典禮。

被花蓮人暱稱「神父爸爸」的劉一峰是法國人，25歲就跨海而來到台灣服務，後來被派到花蓮玉里天主堂，接下安德啟智中心負責人的棒子，照顧喜憨兒，一待就是30多年。

現年78歲的劉一峰，因對台灣貢獻卓著，曾於2015年獲得吳尊賢愛心獎、總統文化獎殊榮，並在前年領到台灣身分證，已歸化為台灣人。

在照顧弱勢兒的過程中，劉一峰發現喜憨兒年紀漸長後，乏人照料的問題嚴重，決心「照料身心障礙院生一輩子」，在花蓮最南端的富里鄉找了一塊地，著手籌設怡峰園。

怡峰園經費需要8000萬元，籌款過程十分辛苦，花了近10年，到2016年仍只籌不到一半，劉一峰寫信向當時的總統馬英九求援，獲允諾提供鋼筋、水泥等費用；同年5月6日動土典禮，同為天主教徒的準副總統陳建仁出席動土典禮，還承諾啟用時一定會再次出席。

「怡峰園」今天啟用，陳建仁依承諾，偕夫人一同出席，立委蕭美琴、縣府社會處長張逸華等人也到場觀禮。

天主教花蓮教區主教黃兆明將怡峰園鑰匙、使用權狀等，分別交給劉一峰神父和黃雅格修女，並讚許怡峰園能夠落成，劉一峰是最大功臣。

「我只是小小的僕人」劉一峰說，在慶祝怡峰園落成的同時，也希望各界一起把社會上有些太自私的地方，變成更溫暖、更有愛心，社會很快就會改變。也呼籲外界給弱勢的人更多關心，「張開我們的雙手，成為他們的天使。」

安德怡峰園為四層半的建築，未來將提供45歲以上領有身心障礙中重度以上智能障礙者服務，其中以目前安德啟智中心的服務對象，父母70歲以上無且無力照顧的雙重老化家庭等為優先服務對象。

由歸化台灣的神父劉一峰籌建的花蓮安德怡峰園，今天落成啟用。記者王燕華／攝影
由歸化台灣的神父劉一峰籌建的花蓮安德怡峰園，今天落成啟用。記者王燕華／攝影
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照顧老憨兒的花蓮安德怡峰園今天啟用，地方人士出席觀禮。記者王燕華／攝影
照顧老憨兒的花蓮安德怡峰園今天啟用，地方人士出席觀禮。記者王燕華／攝影
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天主教花蓮教區主教黃兆明（右2）將使用執照等交給黃雅格修女。記者王燕華／攝影
天主教花蓮教區主教黃兆明（右2）將使用執照等交給黃雅格修女。記者王燕華／攝影
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副總統陳建仁（前排中）信守承諾，今偕妻子出席花蓮安德怡峰園啟用典禮。記者王燕華／...
副總統陳建仁（前排中）信守承諾，今偕妻子出席花蓮安德怡峰園啟用典禮。記者王燕華／攝影
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