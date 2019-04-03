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「春遊補助有限」 花蓮觀光三重送

2019-04-03 23:32聯合報 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣府與41家業者在清明連假聯合促銷優惠，遠雄海洋公園設籍花蓮縣12歲以下兒童...
花蓮縣府與41家業者在清明連假聯合促銷優惠，遠雄海洋公園設籍花蓮縣12歲以下兒童可免費入園。圖／遠雄海洋公園提供
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清明4天連假今展開，花蓮旅宿平均訂房率達8成。有業者認為春遊補助有限，主動推優惠搶攻連假商機；縣府另加碼推出「春遊洄瀾三重送」計畫，包括贈送500元Q幣消費券等，刺激觀光市場。

觀光局春遊補助這個月上路，花蓮縣分配到的補助總額為3200萬元。縣府從這個月1日到6月底全程參加，還推出「春遊洄瀾三重送」計畫，加入「花蓮好Q」會員成為「Q粉」，每人最多再補助500元「Q幣」消費券；Q粉到特約店家以多元支付消費可累積Q幣；即起至6月入住11家指定飯店，就可憑收據參加抽獎，預計送出11張總統套房住宿券。

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐認為，春遊補助因為經費有限制，且以連假來說，補助僅搭到首、尾兩日，幫助有限，效果不如之前的3355方案、暖冬專案；他樂見縣府與境內業者合作，刺激消費。

除了春遊加碼送，縣府還與41家業者合作推出「洄瀾小子的夢想旅程」兒童節優惠方案，本月至縣內指定地點消費，12歲以下兒童與陪同家長都可享優惠，詳細內容公布在「108年快樂洄瀾兒童月系列活動」粉絲專頁內。

縣內觀光業者也在連假期間推出優惠，海洋公園凡生肖屬豬遊客可享免費入園，設籍花蓮或身分證字號為U開頭，12歲以下免費入園；同樣連假4天兒童免費入園的還有新光兆豐農場、池南森林遊樂區、光隆博物館；理想大地度假村連假期間兒童可免費搭環河遊艇、享自助晚餐，慶修院一直到月底兒童都可免費入園。

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