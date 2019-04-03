基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「2019基隆童話藝術節」明（4日）天起至7日連續4天在基隆港微笑港灣登場，今年有9隻大型巨偶要裝置在基隆港亮相，其中海洋廣場3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已搶先曝光，民眾爭相拍照，直說模樣好可愛， 最大的恐龍高11公尺，與進出港船隻比美。

今年童話藝術節由基隆市府與陽明海洋文化基金會合作辦理，9隻大型巨偶今起陸續上陣，裝置在市區海洋廣場周遭或建物上。學校、藝文團體及教保資源中心在海洋廣場提供4天一系列精彩豐富的表演，另邀請YOYO TV哥哥姊姊，明天起每天下午5點半至6點與小朋友們一起唱唱跳跳。

此外，6日晚上由妙音樂劇團帶來結合街舞及兒童音樂劇之表演，4月7日閉幕邀請基隆交響管樂團壓軸演出。

教育處指出，活動當天現場還有雙層巴士巨型扭蛋機，每天提供1000枚代幣供兌換，上午10點、下午2點起各開放500枚兌換，每一個臉書帳號依活動方式完成者可兌換1枚。市府安排連串活動，規畫豐富有趣、適合大小朋友同樂的互動表演與體驗活動。