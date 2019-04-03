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基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48聯合報 記者游明煌╱即時報導

「2019基隆童話藝術節」明（4日）天起至7日連續4天在基隆港微笑港灣登場，今年有9隻大型巨偶要裝置在基隆港亮相，其中海洋廣場3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已搶先曝光，民眾爭相拍照，直說模樣好可愛， 最大的恐龍高11公尺，與進出港船隻比美。

今年童話藝術節由基隆市府與陽明海洋文化基金會合作辦理，9隻大型巨偶今起陸續上陣，裝置在市區海洋廣場周遭或建物上。學校、藝文團體及教保資源中心在海洋廣場提供4天一系列精彩豐富的表演，另邀請YOYO TV哥哥姊姊，明天起每天下午5點半至6點與小朋友們一起唱唱跳跳。

此外，6日晚上由妙音樂劇團帶來結合街舞及兒童音樂劇之表演，4月7日閉幕邀請基隆交響管樂團壓軸演出。

教育處指出，活動當天現場還有雙層巴士巨型扭蛋機，每天提供1000枚代幣供兌換，上午10點、下午2點起各開放500枚兌換，每一個臉書帳號依活動方式完成者可兌換1枚。市府安排連串活動，規畫豐富有趣、適合大小朋友同樂的互動表演與體驗活動。

2019基隆童話藝術節詳細活動內容請至市府臉書「魅力基隆」查詢，Line基隆市政府帳號也有電子DM資訊可參閱，基隆市文化局、各區公所、基隆市旅遊服務中心、基隆火車站南站旅客服務中心、國光客運臨時站旅客服務台，都可索取紙本DM。

海洋廣場3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍曝光，民眾搶先拍照。記者游明煌／攝影
海洋廣場3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍曝光，民眾搶先拍照。記者游明煌／攝影
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基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場還有海龜等裝置藝術，民眾搶先拍照。記者...
基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場還有海龜等裝置藝術，民眾搶先拍照。記者游明煌／攝影
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基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場上3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已...
基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場上3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已搶先曝光，民眾爭相拍照。記者游明煌／攝影
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海洋廣場3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍現身曝光，民眾搶先拍照。記者游明煌／攝...
海洋廣場3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍現身曝光，民眾搶先拍照。記者游明煌／攝影
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基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場上3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已...
基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場上3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已搶先曝光，民眾爭相拍照。記者游明煌／攝影
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基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場上3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已...
基隆童話藝術節今年有9隻大型巨偶，海洋廣場上3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍已搶先曝光，民眾爭相拍照。記者游明煌／攝影
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