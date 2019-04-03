藍綠褒貶林姿妙百日施政 有人打90分有人批口號治縣

2019-04-03 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



針對宜蘭縣長林姿妙談就職100天施政成績，藍綠民代與基層看法有褒有貶，立委陳歐珀說，人民需要具體有感的施政，而不是口號治縣，民進黨議員則認為林所羅列的5項施政是計畫、並非成績；不過也有人藍營議員肯定林姿妙的努力，以拚經濟訴求的立委參選人李偉華認為施政100天是林姿妙漂亮的起手式。

林姿妙談施政中的鐵路高架化露曙光，陳歐珀說，他早在去年3月在立院交通委員會，就曾提案並通過宜蘭羅東段優先施作的決議，日前政務委員吳澤成協調下，縣政府也同意按此方向送案，待縣府資料補齊後，即可往下階段邁進。

對於開辦「宜蘭媽祖蔭台灣」活動，陳歐珀樂觀其成，但以屏東燈會為例，必須考慮種種交通動線等複雜配套，至於最近許多縣市首長赴大陸推介觀光及農漁產品，希望林縣長能夠簽下「訂單」，並非只是不確定性的MOU，施政必須讓人民有感，莫流於○○廊帶、xx連線等口號治縣。

國民黨縣議員黃定和說，林姿妙真的很拚，給她打90分以上成績；但民進黨議員簡松樹認為，林姿妙羅列的五大項算是施政計畫，並非成果，才短短100天如何看出具體成果。