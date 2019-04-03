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道路80度「蛇行」 吉安鄉居民反映要滅「道路殺手」

2019-04-03 20:00聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮吉安鄉永昌街呈現蛇行，對用路人來說是「道路殺手」。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉永昌街呈現蛇行，對用路人來說是「道路殺手」。記者王思慧／攝影
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花蓮吉安鄉永昌街因早期設計有誤，形成約80度彎角，讓道路看起來就像蛇行，形成「道路殺手」。吉安鄉長游淑貞表示，未來將此街道彎度變得比較緩和，也可擴充慢車道的空間；不過最好是要將道路拓寬，但若要徵收土地，要有2億多元的經費，希望中央能給予協助。居民周太太說，彎道的確很不方便，兩車交會也很危險，希望盡快拓寬。

游淑貞指出，該條馬路機慢車容易被擠到側邊，道路彎角形成道路殺手，時常收到鄉親們反應要有直線道路，且永昌街後段年久都沒有鋪陳過，會與中原路全新鋪面呈現新舊落差之別，未來將編列178萬要將該路段作路面拋除與鋪陳的工作，讓中原路連街永昌街至吉安路一段的路面完整，不會覺得路面落差及品質上有很大的差異，及減少行的危機。

營建署東工組組長李秋芳表示，若在後段的用地取得順利完成，新的道路拓寬往西邊推展，相信能解決彎角的情況，感謝鄉長有臨時措施，先就彎角的部分進行修順的處置。針對居民反應，中原路的人行道上，目前設計是以人行及自行車共構的方式來作設置，人行道上尚有一些公共設施形成路障，營建署聽見大家的意見，將於驗收之前進行檢討，盡可能依法規及民眾需求排除各種障礙，於正式驗收前，將所有可以調整的部分盡力做好。

游淑貞表示，永昌街的後段若要徵收拓寬，要有2億多的經費，北安街現為6米道路，如果要拓寬為計畫道路12米，地方必須挹注3億多的經費，這樣的經費幾近吉安鄉全年度歲出的經費比值，對於地方政府而言是做不到的，因此請中央能夠給更多的協助。

吉安鄉民代表黃登科說，吉安鄉的人口數呈正成長攀升，車輛人口也大量增長，要求地方政府能盡速拓寬交通量大的中原路及北安街道路，讓居民能安全的通行，希望地方能積極向中央政府爭取這筆經費。

一旁的自行車及人行道上有障礙物，不利通行。記者王思慧／攝影
一旁的自行車及人行道上有障礙物，不利通行。記者王思慧／攝影
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永昌街因早期設計有誤，形成約80度彎角，時速規定只有20公里。記者王思慧／攝影
永昌街因早期設計有誤，形成約80度彎角，時速規定只有20公里。記者王思慧／攝影
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