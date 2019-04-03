花蓮富里採青梅 四季農遊主題迎賓

2019-04-03 19:10 中央社 花蓮縣3日電



清明節前後，是花蓮富里鄉青梅採收時節，配合地方農作收成季節，富里鄉農會推出「春採青梅、夏收豐稻、秋賞金針、冬嚐好食」四季農遊主題行程，歡迎民眾預約體驗。

行政院農業委員會農糧署東區分署長陳昌岑今天表示，富里鄉梅園面積約120公頃，主要分布在永豐、豐南、羅山等村，農會配合政府政策推動有機農業不遺餘力，全鄉共22戶梅園通過有機驗證（含轉型），面積約62公頃。

陳昌岑說，青梅富含鈣、鎂、鉀、磷、鐵等礦物質及有機酸，是受消費者喜愛的食品。

富里鄉農會供銷部主任林輝煌表示，今年受暖冬影響，梅子收成不到往年一半，價格上揚。去年農會可收購梅子120噸，今年不到50噸；市售價格也由去年每公斤45至60元漲到60至80元。

農友張容臺說，今年梅樹開花時不夠冷，梅花不多梅子量少，但都飽滿大顆，醃漬品嚐品質佳。他的梅園也轉型有機栽種，不噴灑除草劑。

富里鄉農會總幹事張素華說，自民國85年起推動有機農產業發展，鄉內羅山村是全國第一處有機農村，目前全鄉有機推廣面積達213公頃、產銷履歷推廣面積165公頃，主要為稻米、梅、咖啡、茶葉及金針等作物。

農會結合稻米、梅、金針等農作產季，整合周邊農家，推出「春採青梅、夏收豐稻、秋賞金針、冬嚐好食」四季農遊主題行程，融入低碳、輕食概念，推廣體驗農村旅遊，包括田間控窯、泥火山豆腐、製茶、搓愛玉、抓蝦、釣溪魚、採野菜、爆米香、製米蛋捲、咖啡沖泡等活動。