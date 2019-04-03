童玩節恢復星光活動 盼提升遊客住宿宜蘭

2019-04-03 17:01 中央社 宜蘭縣3日電



宜蘭縣長林姿妙今天表示，為提升遊客留宿在宜蘭的意願，今年夏天登場的宜蘭國際童玩藝術節將延長營運時間，恢復推出星光活動，每天晚間9時才會閉園。

縣市首長今天就職滿100天，林姿妙上午率縣府一級主管於宜蘭縣史館舉行記者會，向縣民報告上任後施政成果。

林姿妙表示，宜蘭鐵路高架化計畫北起頭城南到冬山，地方已經爭取多年未果。她上任後把這項計畫列為施政重點，經縣府團隊爭取，已讓延宕多年的鐵路高架化露出曙光，中央跨部會協調會在3月時已達成共識，其中宜蘭與羅東段優先考慮評估，縣府將盡速提報可行性評估報告，送到中央審議。

此外，在全縣學童免費營養午餐政策方面，107學年度下學期約需新台幣1億元，相關預算已編入追加減預算中，盼議會近期支持；若順利過關，今年9月新學期就可上路。

林姿妙表示，宜蘭童玩節的轉型再升級，是她選前政見。今年童玩節將學習學迪士尼樂園，恢復推出星光場活動，要讓童玩節白天跟夜晚一樣精彩，也可留住遊客在宜蘭住宿，帶動相關商機與經濟發展。

宜蘭縣文化局長宋隆全告訴中央社記者，今年童玩節將在7月6日到8月18日在冬山河親水公園舉辦，過去一般營運時間為每天上午9時到晚間7時，今年將延後到晚間9時，恢復推出星光活動，夜間除有水舞表演之外，也會有外國團隊演出。