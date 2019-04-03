春遊補助有限 花蓮觀光業者聯合推促銷

2019-04-03 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



清明連假今年有四天，花蓮旅宿平均訂房率達8成。有業者認為，春遊補助有限，因此看準兒童節及清明連假商機，花蓮縣政府與縣內41家廠商合作推出「洄瀾小子的夢想旅程」兒童節優惠方案，只要於四月至指定地點消費，12歲以下兒童、陪同家長都可享有特別優惠，其中遠雄海洋公園連假花蓮鄉親12歲以下免費入園等最優惠。

根據觀光局春遊補助，清明連假期間4月4日、4月7日享有補助，自由行每房500元、團體旅客每人每日500元補助，上限為3萬元；18至40歲青年還有加碼外島或特色小鎮再補助500元，最高可享有1500元補助。

不過，花蓮縣旅館公會理事長陳義豐認為，這次觀光局推動的春遊因為經費有限制，幫助應該有限，效果不如之前的3355方案、暖冬專案，因此樂見花蓮縣府與境內業者合作，刺激觀光市場。一般來說，連假期間花蓮訂房率都不錯，這次清明連假前兩天訂房率高達8成，後兩天為5成。

在優惠方面，海洋公園於兒童連假期間，凡生肖屬豬遊客即享免費入園；設籍花蓮或身份證字號為U開頭花蓮鄉親，皆可獨享12歲以下免費（1位免費兒童需搭配1位購票家長），13歲以上每人250元優惠入園價（28折優惠）的專屬回饋。理想大地度假村在連假期間兒童可免費搭環河遊艇、享自助晚餐