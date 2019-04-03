基隆童話藝術節恐龍、大鯨魚搶先曝光 高11米空拍美

2019-04-03 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「2019基隆童話藝術節」4日起至4月7日連續4天在微笑港灣登場，今年有9隻大型巨偶要裝置在基隆港周遭。其中海洋廣場3隻雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍，及市民廣場的大鯨魚、扭蛋巴士都在今天充氣現身曝光，民眾搶先拍照，直說好可愛， 最大的恐龍有11公尺高，與進出港船隻比美。

今年童話藝術節由基隆市政府與陽明海洋文化基金會合作辦理，9巨偶今天起陸續上陣，裝置在市區海洋廣場周遭或建物上。學校、藝文團體及教保資源中心於海洋廣場提供4天一系列精彩豐富的表演，另特別邀請YOYO TV哥哥姊姊，4日起每天下午5時30分至6時與小朋友們一起唱唱跳跳。此外，6日晚上由妙音樂劇團帶來結合街舞及兒童音樂劇之表演，4月7日閉幕邀請基隆交響管樂團壓軸演出。

雙層巴士巨型扭蛋機今天下午亮相，吸引不少民眾，活動當天每天提供1000枚代幣供兌換，上午10時、下午2時起各500枚為限，每一個FB帳號依活動方式完成者可兌換1枚。市府精心安排一連串活動，規劃豐富有趣適合大小朋友同樂的互動表演與體驗活動。