羅東博愛醫院創辦人許文政今晨辭世 享壽95歲

2019-04-03 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東博愛醫院創辦人許文政，今天凌晨在家人的陪伴下壽終正寢，享壽95歲。

羅東博愛醫院指出，生前，他始終親力親為宜蘭鄉親的健康福祉打拼，自民國42年一手創辦羅東博愛醫院後，陸續引進優秀人才、醫療資源並改善在地公共衛生，用生命譜寫了宜蘭醫療衛生史的重要篇章。

羅東博愛醫院表示，許文政創辦人民國13年2月5日生於宜蘭羅東，13歲即赴日求學，在日本名古屋帝國大學醫學部打下優秀的學術根基，台灣光復後返台進入台大醫學系延續學業，民國38年時期，台灣社會深受戰禍遺害，地方上瘧疾、霍亂、肺結核等傳染病叢生，深感家鄉公共衛生及資源匱乏、毅然返鄉從事基層醫療服務，開展了地方公共衛生事業。

羅東博愛醫院表示，當時宜蘭的醫療設備相當簡陋，醫護人員不足且交通不便，許文政具內科醫師專業，邀集了1名外科、2名婦產科醫師，在42年開創了名為「羅許阿隆博愛醫院」約30床規模的小型綜合醫院，為現在1千餘床的區域教學醫院奠定了堅實的基礎，更進一步提升羅東博愛醫院成為宜蘭地區唯一重度級急救責任醫院。

草創初期，許文政克盡心力醫治病人，並逐漸擴充設備與醫療陣容，同時充實醫療管理概念，為提升在地醫療水準，開創與京都大學醫學院、台大醫院、榮民總醫院、長庚醫院、陽明大學等專業單位，展開學術與臨床實務結盟的合作關係，民國51年，許文政參照日本京都大學醫學院現代醫療發展經驗，在羅東博愛醫院引進了我國第一台胃內視鏡，更帶動了醫療水平的大幅躍升。

許文政在行醫之餘不忘公益，民國58年捐出了父親遺留的資產，成立了財團法人羅許基金會，擘劃了慈善施醫、老幼婦女福利、貧困救助、發展偏鄉山區巡迴醫療等富具公共關懷的努力宗旨。與此同時，許文政仍不忘持續自我成長，再度負笈日本國立長崎大學進階研習，取得醫學博士學位。

許文政關懷社會、民國62年擔任宜蘭縣議會議長，民國70年擔任監察委員，78年受聘行政院顧問，88年任總統府國策顧問，98年擔任總統府資政，貢獻國家社會，監察委員任內，借鑑日本經驗積極建言衛生署，75年促成了《醫療法》法制工程，讓全台醫療事業得以健全發展，有效提升了台灣的醫療品質，病人權益也得到良好的保障。

許文政終身力學不倦，在醫學素養及相關知識貢獻屢受肯定，分別於73年獲頒美國Pepperdine大學榮譽博士，94年獲頒國立陽明大學榮譽博士，103年獲頒國立宜蘭大學名譽博士，98年適逢國立台灣大學紀念創校80週年之際，榮獲台大出版中心邀訪，與陳長文及李家同等並列為「台大公益家」。

羅東博愛醫院表示，許文政以孫文、蔣渭水為人生典範，崇尚博愛及人的理念，除將親手創辦的醫院命名「博愛」，更一貫以「視病猶親」為一生行醫及羅東博愛醫院團隊的座右銘可見一斑在他行醫66個年頭的過程中，一路從診所開創成就當今之醫療能量與規模，其最大的精神動力，正是許文政不忘初衷，持續向前的具體體現，即便年逾90，仍不時可見他在醫院穿梭奔走的挺拔身影。