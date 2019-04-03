重新擦亮宜蘭童玩節招牌 2.0版水舞光雕與星光遊園

2019-04-03 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩藝術節今年將轉型升級，縣政府決定把活動時間延長到晚上9點，安排水舞、光雕及遊藝團隊的行走式表演，透過有趣的夜間活動，把遊客留在宜蘭住宿；對此，宜蘭縣旅館商業同業公會表示「樂觀其成」，屆時業者也會共同推出優惠配套。

宜蘭縣政府是最早舉辦大型與帶狀活動的地方政府，前縣長游錫任內創辦的國際童玩節今年邁入第24年，但近年來遊客逐年減少，很多人覺得童玩節面臨瓶頸，必須轉型再出發。縣府內部研議後決定提升童玩節2.0版，今年不但延長活動時段從上午9點到晚上9點，也將在下午4點以後的「星光場」，安排夜間水舞、夢幻光雕，還有各國遊藝團隊的行走式表演。

縣長林姿妙今天透露童玩節升級版的方向，晚上營造迪士尼式的遊園歡樂氛圍，儘量把遊客留到晚上9點、留在宜蘭住宿，順道購買伴手禮回去，藉以擴大觀光旅宿業的周邊產業效益，至於增加活動經費，除了縣府自籌，也會尋求外部財源挹注。