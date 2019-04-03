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宜蘭縣長林姿妙就職100天 端出童玩升級等5大施政亮點

2019-04-03 11:15聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣長林姿妙就職滿100天，今天端出童玩節升級等5大施政亮點。記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙就職滿100天，今天端出童玩節升級等5大施政亮點。記者戴永華/攝影
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縣市首長就職滿100天，宜蘭縣長林姿妙上午向縣民報告施政成績單，她強調，這段時間姿妙沒有一日休息，把一天當做兩、三天用，施政成果包括鐵路高架化露出曙光、學童免費營養午餐經費到位、周邊縣市交流合作、首創「宜蘭媽祖蔭台灣」、國際童玩節再升級等五大項。

林姿妙以「拚出宜蘭好生活．民生經濟最優先」做為施政願景，她表示，上任後就以鐵路高架案列為首要的施政重點，經縣府團隊鍥而不捨努力爭取，終於使「鐵路高架初露曙光」，目前已籌編經費再進入可行性評估；「學童免費營養午餐經費到位」下學期的1億餘元經費也已編入追加預算，只要下個月議員支持，今年9月即可上路。

縣府還與「周邊縣市交流合作」，目前除了已和宜花東組成花木蘭連線，打造黃金經濟廊帶，本月將共同赴陸推介觀光及農漁產品；日前新北市長侯友宜到縣府，雙方確定合作北宜公路轉型、打造藍色公路等政策。

林姿妙說，她過去在羅東鎮長任內舉辦大型藝文活動，非常成功，有此經驗，未來縣府會促使「宜蘭國際童玩節轉型再升級」及「首創北臺灣媽祖文化節」等年度重大活動，藉以帶動活絡宜蘭觀光與產經發展。

縣府強調，今年夏天的童玩節大型活動升級版，縣府將加碼星光場，延長時間留住遊客在宜蘭吃住，擴大周邊經濟效益。

宜蘭縣長林姿妙就職滿100天，今天端出童玩節升級等5大施政亮點。記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙就職滿100天，今天端出童玩節升級等5大施政亮點。記者戴永華/攝影
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