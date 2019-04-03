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基隆中正公園藍網球場燈光刺眼、被擋 議員促改善

2019-04-03 09:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

很多基隆市民到基隆市中正公園藍網球場打球時，發現籃球場的燈直接照明，民眾投球時會讓照明直接照到眼睛，十分刺眼，根本無法投球，而網球部分照明不佳，有些部分照明被樹木枝葉茂盛擋住，導致打球困擾。市府工務處表示，可以立即改善的照明燈會先行更換，樹木遮蔽的部分要評估一下作業環境再改善。

市議員陳宜接獲民眾反映後，昨邀請基隆市政府工務處公園管理科相關單位，她說，不少民眾反映籃網球場的照明設備有待改善，籃球場的燈直接照射，讓民眾投球時會讓照明燈光直接照到眼睛，這樣根本無法投球；網球部分照明不佳，有些部分照明被樹木枝葉茂盛擋住。

陳宜表示，平常來看無法直接感受，特別利用下午5點多天要暗的時間來現勘，比較能看到問題，感謝科長林彥旻及相關人員協助解決，目前可以立即改善的照明燈的部分先行更換，樹木遮蔽的部分要評估一下作業環境，因為這裡作業車輛進不來，可能要用人力攀爬，這必須要靠技術，一樣樣解決，弄好了民眾就可以好好打一場球了。

「太刺眼了，位置要調整」現場一名打藍球的民眾說。另名打網球的市民表示，燈光因被樹木檔住，揮球拍時看不清楚球，希望能改善。（會勘影片由陳宜提供）

基隆市民到基隆市中正公園藍網球場，籃球場的燈直接照明，民眾投球時會讓照明直接照到...
基隆市民到基隆市中正公園藍網球場，籃球場的燈直接照明，民眾投球時會讓照明直接照到眼睛，十分刺眼，網球部分照明不佳，有些部分照明被樹木枝葉茂盛擋住。圖／議員陳宜提供
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基隆市民到基隆市中正公園藍網球場，籃球場的燈直接照明，民眾投球時會讓照明直接照到...
基隆市民到基隆市中正公園藍網球場，籃球場的燈直接照明，民眾投球時會讓照明直接照到眼睛，十分刺眼，網球部分照明不佳，有些部分照明被樹木枝葉茂盛擋住。圖／議員陳宜提供
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基隆市民到基隆市中正公園藍網球場，籃球場的燈直接照明，民眾投球時會讓照明直接照到眼睛，十分刺眼，網球部分照明不佳，有些部分照明被樹木枝葉茂盛擋住。圖／議員陳宜提供
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