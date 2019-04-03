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大眼嘓嘓叫的澤蛙超療癒　竟就在宜蘭秧田裡

2019-04-03 09:47聯合報 記者羅建旺╱即時報導

林務局羅東林區管理處「水田學堂」要開課了，教的是秧田裡，怎麼還可以看到超療癒的嘓嘓叫澤蛙、花嘴鴨帶著小鴨覓食。

羅東林區管理處今天指出，每年的2到3月是宜蘭插秧的季節，插完秧的稻苗還很矮小，為了避免被雜草搶走營養，所以插秧後的2到3周，就是「挲草」（手工除草）的重要時刻。

生態系如何與傳統的生產環境共生、共榮？羅東林區管理處與宜蘭縣壯圍鄉新南地區的田董米田合作，本月13日上午舉辦「水田學堂─挲草學保育」活動，邀請30位民眾，親身參與農事活動，透過講座、親身觀察，水田也是生物棲地的地景生態，了解水田生產如何與棲地營造、野生動物保育相結合。

而這樣的水田生產模式，讓新南田董米田區的水田裡。也處處可見繽紛的生命力，可見帶著小鴨覓食的花嘴鴨、田埂旁嘓嘓叫的澤蛙等。

林務局羅東林區管理處並指出，為了擴大國土生態綠網在宜蘭的參與對象，今年度再度與新南田董米合作，除了既有的新南田董米田區外，更積極往五十二甲溼地、無尾港溼地周邊尋覓合作對象。

管理處表示，為了讓民眾、有心從事友善生物的農友們理解，國土生態綠網的政策理念，今年度將舉辦一系列的水田學堂活動，透過講座、親身農事體驗、現地觀察等，學習、了解水田生態系不僅是人類糧食生產的環境而已，更是許多生物棲息、繁衍、覓食的棲地，追求生產的過程中，多為其他生命多考量一點，其實還是做到生產與生態共存、共榮。

這堂水田學堂受理報名，限額30名，相關報名網址：https://www.beclass.com/rid=22414665c8523ebefe49）

詳細訊息請參考報名資訊，或羅東林區管理處網站（http://luodong.forest.gov.tw）。也可以電洽0987006363周小姐。

林務局羅東林區管理處「水田學堂」要開課了，教的是秧田裡，如何還能看得到超療癒的嘓...
林務局羅東林區管理處「水田學堂」要開課了，教的是秧田裡，如何還能看得到超療癒的嘓嘓叫澤蛙、花嘴鴨帶著小鴨覓食。圖／林務局羅東林區管理處提供
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林務局羅東林區管理處「水田學堂」要開課了，教的是秧田裡，如何還能看得到超療癒的嘓...
林務局羅東林區管理處「水田學堂」要開課了，教的是秧田裡，如何還能看得到超療癒的嘓嘓叫澤蛙、花嘴鴨帶著小鴨覓食。圖／林務局羅東林區管理處提供
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