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頭城鎮公所海線巴士換新車 長者乘車更安全

2019-04-03 08:14聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣頭城鎮海線社福專車從2010年開辦，已行駛9年，是頭城鎮內長者重要交通工具，但車體外觀、車體零件與相關配備都已老舊，不時故障得經常進廠維修，導致公車頻繁停駛，還得緊急調車協助，長者也頻頻抱怨，鎮公所去年編列預算購買新車，即日起上路，讓長輩搭車更安全方便。

頭城鎮公所表示，鎮內石城、大里、大溪、龜山、外澳等有許多獨居長者依靠社福專車往返市區，但車輛已老舊，過去1年狀況頻傳。頭城鎮公所秘書陳舜粱說，舊專車有次零件故障，停駛近1周，也曾維修卻發現零件不合，許多長者抱怨「沒專車接駁實在很不方便」。

「成本無法計算，入不敷出，就像虧本生意。」陳舜粱指出，鎮公所為了維修、保養專車，每年編列40萬元，已 不符合經濟效益。頭城鎮長曹乾舜表示，鎮公所去年編列352萬元購買新的中型巴士，取代老舊專車，繼續為鎮內民眾服務。

「跟舊的車比起來差很多！不僅比較新穎，換成新車也增加行車安全性。」陳姓駕駛員表示，跟舊車相比，新專車上有配置行車視野輔助系統，總共有6個監視鏡頭，在馬路上行駛時，比以前更能注意到四周車況與候車乘客，在行駛中不容易有死角。

鎮公所表示，專車除每周日、大年初一、初二休息，其他日子風雨無阻，每天早上7點20分、9點20分、11點20分及下午3點10分，總計4趟次，從頂埔池府王爺廟出發，行經頭城市區及濱海地區，抵達石城後折返。可載長者到市區內參加長青協會活動，此外專車最後一站石城舊隧道口鄰近新北市，也有新北市民搭專車來頭城採買或是遊玩。

頭城鎮長曹乾舜（中）表示，鎮公所去年編列352萬元購買新的中型巴士，取代老舊專車...
頭城鎮長曹乾舜（中）表示，鎮公所去年編列352萬元購買新的中型巴士，取代老舊專車，繼續服務鎮民。圖／頭城鎮公所提供
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頭城鎮公所去年編列352萬元購買新的中型巴士，取代老舊專車，繼續服務鎮民。圖／頭...
頭城鎮公所去年編列352萬元購買新的中型巴士，取代老舊專車，繼續服務鎮民。圖／頭城鎮公所提供
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