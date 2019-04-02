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影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

交通部長林佳龍今隨同基隆市長林右昌視察基隆市港規劃，打趣地說「右昌剛剛指派我任務」，即請交通部幫忙推動港區周邊招商，他當面允諾，稱中央積極支持基隆市港合作計畫，將全力協助推動，「讓貨出去、人進來、基隆發大財」，中央、地方將攜手打造北台灣最閃亮的鑽石。

林右昌透露輕軌捷運可行性評估已上遞行政院長賴清德，一旦批示通過，將著手綜合規劃；未來基隆市港還有東櫃西遷、軍港遷移、郵輪碼頭建設等多項計畫，在國門廣場周邊規劃興建商業設施，期盼打造極具招商引資潛力的基隆商港，並當面請交通部協助推動。

基隆市府都市發展處表示，國門廣場計畫是中央核定的前瞻基礎建設計畫之一，包括拆除陸橋、圓環、清整水岸環境，提供市民及國內外旅客臨水環境、無障礙並連接海洋廣場，拓寬現有東岸水岸空間，打造暢通無阻的交通空間，讓旅客、市民能暢通無阻地穿梭東岸商場、文化中心及基港大樓之間，有利創造商港利益。

林佳龍表示，交通部目前有商港發展5年計畫，未來交通部所屬的港務公司可能招商百億，大力推展商港功能，不僅要人貨進出，還要打造郵輪碼頭、結合水上活動，再配合林右昌穩健市政土地規劃及交通建設配套，相信對投資人來說，絕對具有招商引資吸引力。

林佳龍視察基隆東三、四碼頭旅運設施新建工程，及東岸櫃場西遷、軍港遷移規劃，最後在基隆關前聽取「前瞻基礎建設國門廣場」預定地規劃期程，深表肯定林右昌執行能力，「今天就是來替右昌背書」，中央絕對全力支持、並加速推動基隆市港計畫，活絡商港、地方經濟，可期待基隆成為名副其實的「台灣頭」。

基隆市長林右昌請交通部幫忙推動港區周邊招商，交通部長林佳龍當面允諾「全力支持」。...
基隆市長林右昌請交通部幫忙推動港區周邊招商，交通部長林佳龍當面允諾「全力支持」。記者賴郁薇／攝影
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基隆市長林右昌請交通部幫忙推動港區周邊招商，交通部長林佳龍當面允諾「全力支持」。...
基隆市長林右昌請交通部幫忙推動港區周邊招商，交通部長林佳龍當面允諾「全力支持」。記者賴郁薇／攝影
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基隆市長林右昌請交通部幫忙推動港區周邊招商，交通部長林佳龍當面允諾「全力支持」。記者賴郁薇／攝影
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基隆市長林右昌請交通部幫忙推動港區周邊招商，交通部長林佳龍當面允諾「全力支持」。記者賴郁薇／攝影
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基隆林右昌碼頭
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