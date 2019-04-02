花蓮卓溪鄉學童百人 返布農族傳統領域佳心祭祖

2019-04-02 18:33 中央社 花蓮縣2日電



花蓮卓溪鄉公所今天在布農族的傳統領域佳心舊社舉辦祭祖儀式，卓溪鄉多所國小師生和部落耆老一起追悼，緬懷祖先抗日的英勇事蹟，並認識喀西帕南事件。

日治時期，日本人強勢搜繳布農族人賴以維生的槍枝，警察嚴刑拷打喀西帕南社的頭目，族人群情激憤。西元1915年5月12日近百名布農族壯丁悄悄包圍喀西帕南駐在所，一舉斬馘了10名日本警察，並縱火燒毀屋舍，史稱「喀西帕南事件」。

包括崙山、卓樂、卓清及卓楓國小的師生等約120人，今天上午步行約2個半小時到達八通關越嶺道東段瓦拉米古道上的佳心，由部落耆老帶領追悼儀式，並融合文化教育教導學童布農歌謠，也邀請原住民文學家趙聰義講述卓溪鄉布農族人的遷移史及喀西帕南事件。

趙聰義說，歷史課本中讚頌黃花崗七十二烈士等故事，但鮮少提及原住民族的英勇事蹟。在台灣抗日歷史中，布農族人有許多英勇事蹟，於佳心駐在所發生的喀西帕南事件，振奮各地族人發起抗日行動。他期勉學生了解這些故事後，要為自己的文化感到驕傲與自信。

卓溪鄉長呂必賢表示，文化要在地方深根才會茁壯，追悼儀式特地回到事發地舉辦，除了讓祖先能夠聽到後代的聲音，也實際回到族人原本居住的山林，讓土地與人民的連結，歷史記憶的追尋與再現。