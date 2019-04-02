羅東夜市常塞爆 停車攻略助暢遊

2019-04-02 18:34 中央社 宜蘭縣2日電



宜蘭羅東夜市是高人氣景點，但一遇上連假周邊道路就塞爆，停車位一位難求。當地公所今天公布停車攻略及位置，下車後只要一段步行或轉乘，就可較輕鬆進入夜市暢遊。

羅東鎮長吳秋齡今天受訪時說，因應兒童、清明連假，且宜蘭綠色博覽會已登場，為分散羅東市區龐大觀光停車的需求，疏解鎮內交通塞車情形，公所已規劃外圍停車空間，並於重要路口增設停車場指引招牌，開車民眾可依指引多加使用，節省尋找或等待車位時間。

她舉例，像是羅東鎮北側的羅東林業文化園區停車場，過去每日營運時間為上午8時至晚間6時，經公所協調後，將於兒童、清明連假期間延長營運到晚上8時，林業文化園區周邊或是附近的倉前路也有停車空間。

公所表示，若由冬山鄉進入羅東市區的車輛，可使用南門地下停車場、聖母醫院地下停車場。也可沿省道台9線純精路，將車輛停放羅東文化工場停車場，下車後沿中榮路與中山西街步行幾分鐘後可抵達夜市。

此外，羅東火車站後站的金樽餐廳後方也有免費空地可供停車，停車後可於附近的羅東臨時轉運站搭乘公所的免費社區巴士藍線抵達夜市。鎮內的羅東國中、東光國中、國華國中、成功國小，連假期間也配合縣府教育處，開放校園免費停車，歡迎多加利用。