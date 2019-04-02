不曾停泊漁船的漁港 花蓮鹽寮漁港美麗與哀愁

2019-04-02 18:35 中央社 花蓮縣2日電



花蓮鹽寮漁港興建至今近30年，未曾有一艘漁船停泊在鹽寮港的碼頭，整個港已快被砂給淹沒了，這個太平洋岸邊小漁港未來的存廢，令人關心。

新北市海岸線長約145公里，有28座漁港，由於環境變遷，針對失去漁作功能漁港，新北市漁業及漁港事業管理處率先執行前瞻建設「全國水環境改善計畫」-老梅、中角及永興漁港移除工程，為全國首例將低度利用漁港設施拆除。有了新北市率先移除低度利用漁港設施「還地於海」的例子，未曾停泊漁船的鹽寮漁港是否也該被海洋收回呢？

位於壽豐鄉鹽寮漁港，是東海岸上一個寧靜的小漁村，當地海域有太平洋黑潮主流經過，各種洄游性及底棲性魚類資源豐富，龍蝦是主要的高經濟性漁獲。另外，鹽寮海岸以擁有台灣最長的礫石海灘著名，礫石來自中央山脈的變質岩，和海岸山脈的沈積岩、火成岩，營造出精彩的地質景觀。

鹽寮灣早期是小礫石與細沙構成的天然海灣，漁民利用自然地形建造簡易船澳。花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興表示，鹽寮漁港在民國80年第一期工程完成北防波堤250公尺、隔年進行第二期東堤100公尺修築，工程經費新台幣1億多元；88年因堤底箱涵有問題而進行改善工程，89年施作岸上的花園、涼亭等景觀工程。

只是當政府興建防波堤後，改變海岸漂砂機制，致使海岸漂砂失衡，造成北堤北側嚴重淤砂，意外造就了一片沙灘，沙灘越積越高；南岸則不斷被海水侵蝕，致使水利署必須大量投入消波塊以保護海岸公路的路基。附近駐守岸邊的海巡人員告訴中央社記者，以前北側有公園和涼亭，幾年來就被海浪沖蝕夷平、被砂石掩蓋掉了。

鹽寮村長簡福其說，鹽寮漁港約有10艘膠筏出海捕魚，漁民得視海潮搶灘，因為港內風浪太大，膠筏不能停靠在岸邊港灣內，得十分辛苦搬到高處放置，才不會被海浪打壞。

黃耀興表示，民國80年漁港第一期工程至今，確實不曾停泊過一艘船，被稱「失敗的碼頭」當之無愧。但是花蓮海岸線長達100多公里，也只有花蓮、鹽寮、石梯等3個漁港，傳統捕魚、原住民經濟來源仍有漁港的需求。

對於「拆掉鹽寮漁港」的呼聲，黃耀興指出，以花蓮、石梯兩個漁港相距70、80公里，叫鹽寮、磯崎附近漁民如何出海？再者，「建港容易，但拆除很難」，因為漁港海事工程維護費用相當高，水下設施掏空修補經費高達數千萬元，必須要做更詳細評估，才能考量下一步。當地的居民也有看法認為，海底的生態好不容易稍稍恢復，不贊成再度施工。

而今漁港防波堤及投擲的消波塊成為海釣客最愛的釣場，雖然花蓮縣政府依漁港法設立禁止釣魚告示。但實地走訪，不時可見一旁的安檢所海巡人員不時用擴音器廣播，提醒民眾遠離岸邊，維護安全。

午後的這個太平洋岸邊小漁港更顯謐靜，未來若要轉型觀光用途，讓民眾能親近海洋、自在地接受潮水的洗禮，恐怕還有好長一段路要走。