親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

不曾停泊漁船的漁港 花蓮鹽寮漁港美麗與哀愁

2019-04-02 18:35中央社 花蓮縣2日電

花蓮鹽寮漁港興建至今近30年，未曾有一艘漁船停泊在鹽寮港的碼頭，整個港已快被砂給淹沒了，這個太平洋岸邊小漁港未來的存廢，令人關心。

新北市海岸線長約145公里，有28座漁港，由於環境變遷，針對失去漁作功能漁港，新北市漁業及漁港事業管理處率先執行前瞻建設「全國水環境改善計畫」-老梅、中角及永興漁港移除工程，為全國首例將低度利用漁港設施拆除。有了新北市率先移除低度利用漁港設施「還地於海」的例子，未曾停泊漁船的鹽寮漁港是否也該被海洋收回呢？

位於壽豐鄉鹽寮漁港，是東海岸上一個寧靜的小漁村，當地海域有太平洋黑潮主流經過，各種洄游性及底棲性魚類資源豐富，龍蝦是主要的高經濟性漁獲。另外，鹽寮海岸以擁有台灣最長的礫石海灘著名，礫石來自中央山脈的變質岩，和海岸山脈的沈積岩、火成岩，營造出精彩的地質景觀。

鹽寮灣早期是小礫石與細沙構成的天然海灣，漁民利用自然地形建造簡易船澳。花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興表示，鹽寮漁港在民國80年第一期工程完成北防波堤250公尺、隔年進行第二期東堤100公尺修築，工程經費新台幣1億多元；88年因堤底箱涵有問題而進行改善工程，89年施作岸上的花園、涼亭等景觀工程。

只是當政府興建防波堤後，改變海岸漂砂機制，致使海岸漂砂失衡，造成北堤北側嚴重淤砂，意外造就了一片沙灘，沙灘越積越高；南岸則不斷被海水侵蝕，致使水利署必須大量投入消波塊以保護海岸公路的路基。附近駐守岸邊的海巡人員告訴中央社記者，以前北側有公園和涼亭，幾年來就被海浪沖蝕夷平、被砂石掩蓋掉了。

鹽寮村長簡福其說，鹽寮漁港約有10艘膠筏出海捕魚，漁民得視海潮搶灘，因為港內風浪太大，膠筏不能停靠在岸邊港灣內，得十分辛苦搬到高處放置，才不會被海浪打壞。

黃耀興表示，民國80年漁港第一期工程至今，確實不曾停泊過一艘船，被稱「失敗的碼頭」當之無愧。但是花蓮海岸線長達100多公里，也只有花蓮、鹽寮、石梯等3個漁港，傳統捕魚、原住民經濟來源仍有漁港的需求。

對於「拆掉鹽寮漁港」的呼聲，黃耀興指出，以花蓮、石梯兩個漁港相距70、80公里，叫鹽寮、磯崎附近漁民如何出海？再者，「建港容易，但拆除很難」，因為漁港海事工程維護費用相當高，水下設施掏空修補經費高達數千萬元，必須要做更詳細評估，才能考量下一步。當地的居民也有看法認為，海底的生態好不容易稍稍恢復，不贊成再度施工。

而今漁港防波堤及投擲的消波塊成為海釣客最愛的釣場，雖然花蓮縣政府依漁港法設立禁止釣魚告示。但實地走訪，不時可見一旁的安檢所海巡人員不時用擴音器廣播，提醒民眾遠離岸邊，維護安全。

午後的這個太平洋岸邊小漁港更顯謐靜，未來若要轉型觀光用途，讓民眾能親近海洋、自在地接受潮水的洗禮，恐怕還有好長一段路要走。

漁民碼頭
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

兒童節「作業」 林姿妙拍短片要孩子感恩擁抱爸媽

2019-04-02 12:09

清明連假要怎麼前進塞爆的羅東夜市？全攻略公布

2019-04-02 11:41

鼓勵生育 宜蘭五結推「第三胎幼兒園免學費」

2019-04-02 11:06

比暖冬補助還好 春遊住三星送2千元住宿券

2019-04-02 11:06

全台首創！台東縣府認證星空導遊培訓課程 免費報名

2019-04-02 10:16

兒童才有！宜蘭傳藝4月4日12歲以下免費入園

2019-04-02 10:15

選禮物也講民主 U型頸枕「當選」蘇澳兒童節禮物

2019-04-02 10:03

基隆新市政大樓卡關 先做停車場

2019-04-02 00:21

梅子估減產一半 台東爭中央救助

2019-04-02 00:05

宜蘭招待全國兒童 綠博4~7日免費玩

2019-04-01 23:57

扯！飛行傘竟降蘇花公路 險象生

2019-04-01 23:33

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

國小跑馬燈宣導「酒後不打小孩」 家長莞爾：記住了！

2019-04-01 15:04

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11

侯友宜訪鶯歌 推動「雙站」都市更新

2019-04-02 00:08

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03

全台首創！台東縣府認證星空導遊培訓課程 免費報名

2019-04-02 10:16

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

清明連假 新北市淡水北新庄地區將分流管制車潮

2019-04-02 12:02

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

消防App 手機就是無線電

2019-04-02 00:17

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

台南沒設冷鏈據點？可能落腳玉井

2019-04-02 00:26

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

三峽中山公園30公尺滑梯啟用 侯友宜拚2年28座

2019-04-01 16:41

蔡英文肯定幼兒園準公共化：甜蜜多一點、負擔少一點

2019-04-02 12:35

藍營步步進逼 綠：保住現有9席

2019-04-02 00:03

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

明年立委選舉 藍主委：坐七望八

2019-04-01 23:58

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

連假去哪？ 屏東賞鳳梨彩田

2019-04-02 00:28

柯市政報告 未提重大爭議挨轟

2019-04-01 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top